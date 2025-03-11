Travma terapisti anlattı! 1 dakikada tüm kaygıyı yok eden yöntem...

Travma terapisti Lauren Auer, Instagram üzerinde 18 milyon kez izlenen videosunda 1 dakikada kaygıyı yok eden yöntemi anlattı.
Auer, "Ben burada fosforlu bir kalem kullanıyorum, ancak siz herhangi bir nesneyi seçebilirsiniz" diyerek, bu basit uygulamanın herkes tarafından rahatlıkla uygulanabileceğini belirtti.
Tekniğin uygulanması oldukça basit:
Seçtiğiniz nesneyi göz hizanızda tutun.
Gözlerinizi bu nesneye odaklayın.
Daha sonra bakışınızı bu noktadan uzağa kaydırın ve tekrar nesneye dönün.
Bu hareketi tekrar ederek bir yandan yakına, bir yandan da uzağa bakın.
Auer'e göre, bu egzersiz okülokardiyak refleksi harekete geçirerek vagus sinirini sakinleştiriyor. Bunun sonucunda kalp atış hızı düşüyor ve nefes alıp verme düzeni sağlanarak vücut daha huzurlu bir duruma geçiyor.
BİLİMSEL AÇIDAN BU TEKNİK NASIL ETKİ EDİYOR?
Okülokardiyak refleks, göz kaslarının hareketiyle kalp atış hızının azaldığı bir fizyolojik tepkidir. Göz hareketleriyle uyarılan vagus siniri, solunumu da düzenlemeye yardımcı olur. Bu durum, bireylerde sakinlik hissini artırabilir ve panik tepkilerini azaltabilir.
Ancak uzmanlar, bu tekniğin nefesi doğrudan düzenlemediğini, fakat dolaylı yoldan sinir sistemi üzerinde rahatlatıcı bir etki yaratabileceğini belirtiyor. Yapılan araştırmalar, göz hareketleriyle uyarılan vagus sinirinin, kalp atış hızını yavaşlatarak bedeni "dinlen ve sindir" moduna geçirdiğini gösteriyor.
KAYGI VE PANİK ATAKLARDAKİ ETKİSİ
Instagram'da bu tekniği deneyen bazı kullanıcılar, yöntemin kendilerine yardımcı olduğunu belirtti. Bir kullanıcı, "Bu yöntemi çok seviyorum, aslında sık sık kullanıyorum!" diye yazarken, başka biri, "Zihin dağıldığı anda panik azalıyor" yorumunu yaptı. Ancak bazı uzmanlar, özellikle şiddetli panik ve kaygı atağı yaşayan bireyler için bu tekniğin yetersiz kalabileceği konusunda uyarıyor.
Panik ataklar sıklıkla kalp kriziyle karıştırılıyor. Her iki durumda da bireylerde hiperventilasyon, göğüs ağrısı, nefes darlığı, terleme ve mide bulantısı gibi belirtiler görülebiliyor. Araştırmalara göre, her yıl 10 kişiden biri panik veya kaygı atağı yaşıyor ve insanların üçte biri hayatları boyunca en az bir kez bu durumu deneyimliyor.
Panik ataklar aniden ortaya çıkabiliyor ve sürecin en yoğun olduğu an, bireyler için bir sonsuzluk gibi hissettirebiliyor. Genellikle stres veya korku gibi bir tetikleyici bulunuyor, ancak bazen belirgin bir neden olmadan da gerçekleşebiliyor. Klasik belirtiler arasında kalp çarpıntısı, göğüs sıkışması, baş dönmesi, nefes darlığı ve yoğun panik hissi yer alıyor.
Kişiler atak sonrasında yorgunluk, baş ağrısı ve duygudurum dalgalanmaları gibi etkiler yaşayabiliyorlar.
BASİT AMA ETKİLİ BİR YÖNTEM
Lauren Auer'ın ortaya koyduğu göz hareketleriyle stresi azaltma tekniği, kaygı ve stresle başa çıkmanın basit ancak etkili bir yolu olabilir.
Yöntem, sinir sistemini rahatlatarak bireyin kendisini daha huzurlu hissetmesini sağlayabilir. Ancak, ciddi kaygı bozuklukları ve panik atak vakalarında uzman yardımı almak en doğru yaklaşım olacaktır.