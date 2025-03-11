Travma terapisti anlattı! 1 dakikada tüm kaygıyı yok eden yöntem...

KAYGI VE PANİK ATAKLARDAKİ ETKİSİ Instagram'da bu tekniği deneyen bazı kullanıcılar, yöntemin kendilerine yardımcı olduğunu belirtti. Bir kullanıcı, "Bu yöntemi çok seviyorum, aslında sık sık kullanıyorum!" diye yazarken, başka biri, "Zihin dağıldığı anda panik azalıyor" yorumunu yaptı. Ancak bazı uzmanlar, özellikle şiddetli panik ve kaygı atağı yaşayan bireyler için bu tekniğin yetersiz kalabileceği konusunda uyarıyor.

Panik ataklar sıklıkla kalp kriziyle karıştırılıyor. Her iki durumda da bireylerde hiperventilasyon, göğüs ağrısı, nefes darlığı, terleme ve mide bulantısı gibi belirtiler görülebiliyor. Araştırmalara göre, her yıl 10 kişiden biri panik veya kaygı atağı yaşıyor ve insanların üçte biri hayatları boyunca en az bir kez bu durumu deneyimliyor.