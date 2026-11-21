VERİLERE YANSIDI

Araştırmaya göre çocukların yüzde 69,8'i sosyal medya kullanıyor. Erkek çocuklarda yüzde 71,4 olan bu oran kız çocuklarında yüzde 68,1 olarak gerçekleşti. Sosyal medya kullanımı yaş gruplarına göre incelendiğinde 6-10 yaş grubunda yüzde 50,2, 11-17 yaş grubunda ise yüzde 83,4 oldu. Dijital oyun oynayan çocukların oranı yüzde 68,1 olarak belirlendi.