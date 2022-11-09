Tükettiğiniz anda damarları tıkıyor! Bilim insanları açıkladı: İşte vücuttaki iltihabın sebebi...

Damar tıkanıklığı, önemli rahatsızlıkları beraberinde getiren ciddi bir sağlık problemidir. Bilim insanları, damar tıkanıklığı ve vücuttaki iltihaplanmanın nedeninin bazı içecekler olduğunu belirtiyor. Sağlıksız beslenme ve hareketsizlik damar tıkanıklığı olmak üzere birçok hastalığa davetiye çıkarıyor. Sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek için tüketilen besin ve içeceklere önem göstermek gerekiyor. Peki, hangi içecekler vücuttaki iltihabı en yüksek seviyeye çıkarıyor?

Giriş Tarihi: 09.11.2022 08:51 Güncelleme Tarihi: 09.11.2022 09:14 PAYLAŞ ABONE OL

Epidermisin yüzeyinin altından geçen varisli damarlar tipik olarak kırmızı veya mavi renktedir. Bacak damarlarındaki kapakçıklar, kanın yukarı kalbe doğru değil, ayakta dururken aşağı inmesine izin vermediğinde ortaya çıkarlar. Bunun bilinen birçok nedeni olmasına rağmen, çok sayıda vaka kalıtsal tetikleyicilere indirgenmiştir. Bazı içeceklerin aşırı tüketiminin damarları tıkayarak iltihap riskini artırdığı anlaşılmıştır. Peki, hangi içecekler vücuttaki iltihap oranını artırıyor?

Damarları tıkayan içecekler; alkol, şekerli içecekler ve kahvedir. Şekerli içecekler, kan dolaşımını bozarak kan akışını engeller ve birçok soruna neden olur. Bilimsel kanıtlar, şekerin, suyu emerek damar duvarının genişlemesine ve şişmesine neden olduğunu gösteriyor. New Jersey Damar ve Damar Merkezi, alkolün kalp atış hızını artırarak vücudun damar sistemine önemli miktarda yük bindirebileceğini açıkladı. Bu durumda, vücudun oksijen vermekten sorumlu olan kırmızı kan hücreleri hızla ölüyor.