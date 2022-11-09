Tükettiğiniz anda damarları tıkıyor! Bilim insanları açıkladı: İşte vücuttaki iltihabın sebebi...

Epidermisin yüzeyinin altından geçen varisli damarlar tipik olarak kırmızı veya mavi renktedir. Bacak damarlarındaki kapakçıklar, kanın yukarı kalbe doğru değil, ayakta dururken aşağı inmesine izin vermediğinde ortaya çıkarlar. Bunun bilinen birçok nedeni olmasına rağmen, çok sayıda vaka kalıtsal tetikleyicilere indirgenmiştir. Bazı içeceklerin aşırı tüketiminin damarları tıkayarak iltihap riskini artırdığı anlaşılmıştır. Peki, hangi içecekler vücuttaki iltihap oranını artırıyor?
Damarları tıkayan içecekler; alkol, şekerli içecekler ve kahvedir. Şekerli içecekler, kan dolaşımını bozarak kan akışını engeller ve birçok soruna neden olur. Bilimsel kanıtlar, şekerin, suyu emerek damar duvarının genişlemesine ve şişmesine neden olduğunu gösteriyor. New Jersey Damar ve Damar Merkezi, alkolün kalp atış hızını artırarak vücudun damar sistemine önemli miktarda yük bindirebileceğini açıkladı. Bu durumda, vücudun oksijen vermekten sorumlu olan kırmızı kan hücreleri hızla ölüyor.
Kanada Damar Klinikleri, kahve içmenin damarların daralmasına neden olduğunu açıkladı. Damarların daralmasıyla, kronik venöz yetmezliği yani toplardamar yetmezliği ortaya çıkıyor. Bu üç içecek türü, vücuttaki iltihap seviyesini artırıyor ve ciddi komplikasyonları beraberinde getiriyor.
İngiltere'nin önde gelen venöz cerrahı ve The Whiteley Clinic'in kurucusu Profesör Mark Whitely, varisli damarların yalnızca görüntü olarak rahatsız edici bir durum olarak algılanmasının yanlış olduğunu belirtti. Varisli damarlar, tedavi edilmediğinde ciddi hastalıkların önünü açıyor.
Profesör Whitely, varisli damarlara sahip olanlar için, bu sorunla başa çıkabilmenin yöntemlerini sıraladı;