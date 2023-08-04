Tüm dünyadan uzak bir yaşam sürdüler! 42 yıl boyunca kimseyi görmeyen bu aile nasıl hayatta kaldı?

Babası öldürülen Karp Lykov, 1936 yılında ailesini de alarak Sibiryanın güney batısındaki ıssız bir alana yerleşiyor. Yaşamanın neredeyse imkansız olduğu bu bölge Moğolistan'ın 100 km uzağında ve yerleşim yerlerinin dışında bulunuyor.
42 YIL SÜREN YALNIZLIK
Sibirya'nın soğuğunda kışların uzun ve sert geçmesiyle bölgedeki ısı eksi kırk derecelere kadar düşebiliyor. Bu durumda tarım gibi hayatı sürdürmek için gerekli en temel imkanları bile bulmak neredeyse hiç mümkün olmuyor.
Yanlarında herhangi bir alet veya silah da bulunmayan aile doğanın kendilerine sunduğu her imkandan faydalanmaya çalışıyor. Uzun süreler hayvan bile avlayamadıkları zamanlar olduğunu söyleyen ailenin 42 yıl sonra ilk karşılaştıkları kişiler ise bölgede araştırma yapan 4 jeolog.
AİLE İLK DEFA DIŞARI İLE BAĞLANTI KURUYOR
Kulubeyi fark eden jeologları içeri davet eden Karp, evin içindekilerin kendilerine korkmuş gözlerle bakması üzerine tekrar dışarı çıktı. Evin önünde yanlarındaki ekmek ve reçelleri yiyen jeologların yarım saat sonra aile üyeleri gelmeye başladı.
Yiyeceklerini aileye ikram eden jeologlara karşı baba Karp, kendisinin daha önce ekmek gördüğünü ancak çocuklarının ilk defa tadına baktığını söyleyince, araştırmacılar da çok şaşırdı.
Bu izole bölgeye 4 kişilik bir aile olarak gelen Lykov ailesine 1940 ve 1943 yıllarında
Dmitry ve Agafi'da katıldı. Zaman içerisinde büyüyen çocuklar babalarının anlattığı şehirleri ve kalabalığı sadece hikayelerden biliyor ve ailesi dışında birilerini ilk defa görüyorlardı.
AİLENİN DIŞ DÜNYADAN HİÇ HABERİ YOK
Jeologlar ile sohbet eden ailenin 2. Dünya Savaşı'ndan bile haberinin olmadığı ortaya çıkıyor. Her yeni haber karşısında şaşkınlığa uğrayan aile, tuzun tadına da ilk defa jeologlar sayesinde bakıyor.
BİRBİRİ ARDINA GELEN VEFATLAR
Ancak aile fertlerinden 3'ü bu temas sonrası kısa sürede birkaç gün aralıklar ile vefat etti. İki bireyin yetersiz beslenme nedeniyle böbrek yetmezliği olduğu ancak birinin ise dış dünya ile temastan sonra bünyesinin bağışıklık kazanmadığı bir enfeksiyona karşı direnememesiyle zatürreden öldüğü bildirildi.