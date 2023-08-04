Tüm dünyadan uzak bir yaşam sürdüler! 42 yıl boyunca kimseyi görmeyen bu aile nasıl hayatta kaldı?

AİLE İLK DEFA DIŞARI İLE BAĞLANTI KURUYOR

Kulubeyi fark eden jeologları içeri davet eden Karp, evin içindekilerin kendilerine korkmuş gözlerle bakması üzerine tekrar dışarı çıktı. Evin önünde yanlarındaki ekmek ve reçelleri yiyen jeologların yarım saat sonra aile üyeleri gelmeye başladı.

Yiyeceklerini aileye ikram eden jeologlara karşı baba Karp, kendisinin daha önce ekmek gördüğünü ancak çocuklarının ilk defa tadına baktığını söyleyince, araştırmacılar da çok şaşırdı.

Bu izole bölgeye 4 kişilik bir aile olarak gelen Lykov ailesine 1940 ve 1943 yıllarında

Dmitry ve Agafi'da katıldı. Zaman içerisinde büyüyen çocuklar babalarının anlattığı şehirleri ve kalabalığı sadece hikayelerden biliyor ve ailesi dışında birilerini ilk defa görüyorlardı.