Tümörü yerinde donduruyorlar! Karaciğer kanserinde kullanılan o yöntem!

CERRAHİ KESİ YOK

Ablasyon işlemlerinin, görüntüleme yöntemleri eşliğinde ve ciltten yaklaşık 1-2 milimetrelik bir giriş noktasından gerçekleştirildiğini belirten Prof. Dr. Ergun, "Cerrahi kesi gerektirmemesi, daha az ağrı ve daha kısa iyileşme sürecine olanak sağlar. Uygun hastalarda işlemler sonrasında hastanede kalış süresi de kısa olur ve hastalar aynı gün veya ertesi gün taburcu edilebilir" dedi.

TÜMÖRÜ ISITIYOR YA DA DONDURUYOR

Özellikle uygun özelliklere sahip, küçük boyutlu ve sınırlı sayıdaki tümörlerde kullanılan ablasyon yöntemlerini ise Prof. Dr.

Ergun, şöyle sıraladı:

RADYOFREKANS ABLASYON: Elektrik akımı kullanılarak tümör dokusunun ısıtılması ve tahrip edilmesi.

MİKRODALGA ABLASYON: Mikrodalga enerjisiyle tümör dokusunda yüksek sıcaklık oluşturularak, tümörün yok edilmesinin hedeflenmesi.

KRİYOABLASYON: Tümör dokusunun kontrollü şekilde dondurularak, tahrip edilmesi.