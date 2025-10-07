Türk bilim insanlarından çığır açacak proje! Yaşam süresi 5 yıl uzayacak

YENİ TEDAVİ YÖNTEMİ:

CAR-T projemiz ise yüksek biyoteknolojik ürünler aslında. LÖSEMİ ve LENFOMA gibi kan kanserlerinde kullanılıyor. Türkiye'de yok. 4 farklı merkezden hastaların katıldığı klinik çalışmamız var. Dünyada en ucuz 600 bin dolara mal oluyor. 100-150 bin dolarlara çekeceğiz.