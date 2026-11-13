Türk kahvesini bu kez fincanda değil, tatlılarda deneyin! 3 nefis tarif

Herkese merhaba, İdilika'nın Mutfağı'nda bugün 40 yıl hatırı olan Türk kahvesiyle denediğim alternatif çay saati tariflerine yer veriyorum. Kahvenin kökenini araştırdığımda öğrendim ki, bizim stil Türk kahvesi önce Habeşistan'a, zamanla da oradan Yemen'e geçmiş ve sonra tüm Orta Doğu'ya yayılmış. Kahvenin Osmanlı İmparatorluğu'na gelişi konusunda da iki hikayeye rastladım. Birincisine göre, Türk kahvesi 1554 yılında Suriyeli iki girişimci tarafından İstanbul'a getirilmiş. Diğer hikayeye göre ise 1517 yılında Kanuni Sultan Süleyman'ın Yemen Valisi olan Özdemir Paşa, lezzetine hayran kaldığı kahveyi İstanbul'a getirmiş. Yemen Valisi Özdemir Paşa, böylelikle Yemen'den getirdiği kahveyi saraya taşımış. Bakalım bugün sizler için hazırladığım, içimine çok alışkın olduğumuz lakin tatlılarda deneyimlemediğimiz Türk kahveli çay saati lezzetleri hoşunuza gidecek mi?