Türk kahvesinin yanında neden su servis edilir? Asıl sebebini öğrenince çok şaşıracaksınız…

Dünyada telvesiyle ikram edilen tek kahve türü olan Türk kahvesi, yıllardır süregelen bir gelenek olsa da bu yolculukta hiç yalnız olmadı. Bu serüvende Türk kahvesi yanından ayırmadığımız bir bardak su ile birlikte yolculuk etmiş ve etmeye devam ediyor... Peki ya Türk kahvesi neden her seferinde su ile servis ediliyor, hiç merak etmiş miydiniz?
OSMANLI'DA SUYU ÖNCE Mİ SONRA MI İÇTİĞİNİZE GÖRE ANLAMI DEĞİŞİYOR
Osmanlı Devleti döneminde topraklarımıza giren kahve, önce kahvehanelerde sonra evlerde sık sık tüketilmeye başlanıyor.
Eve misafir geldiğinde Türk kahvesi ikram etme geleneği daha o zamanlarda başlamış. Ev sahibi evine gelen konuğuna bir fincan Türk kahvesi yapar yanında da bir bardak su ile ikram edermiş.
Misafir, Türk kahvesinin yanındaki suyu kahveden önce içerse bu, karnının aç olduğunu gösteren bir işaretmiş. Böylece ev sahibi hemen sofrayı hazırlar, misafirine yemek ikram edermiş.
Eğer gelen konuk suyu kahvesini içtikten sonra içerse de bu misafirin tok olduğunu ve yalnızca hoş sohbet etmeye geldiğini gösterirmiş. Kısacası, misafirler "açım" demek yerine, kahvelerinin yanındaki suyu içişleriyle niyetlerini belli ederlermiş.
KAHVENİN YANINDA SU İKRAM EDİLMESİNİN ASIL SEBEBİ
Günümüze kadar gelen rivayetlerin yanı sıra, Türk kahvesinin yanında bir bardak su ikram edilmesinin bir de bilimsel nedeni var.
Kahvenin içerisinde böbrek taşı oluşumuna neden olan, yüksek yoğunlukta oksalat bulunuyor. Böbrek taşlarının %75'i oksalattan oluşur. Kahvenin yanında içilen su ise oksalatın böbreklerden atılmasına etken olabilir.
Bu nedenle, Türk kahvesinin yanında bir bardak su içmek sağlığımız açısından oldukça faydalıdır.
AĞZIN İÇİNİ TEMİZLİYOR
Bir diğer sebepse tat dokularımız ile bağlantılı. Kahvenin üzerine su içmek ağzı telvelerden arındırmak ve kahvenin ağızda kalan tadını hafifletmek için idealdir.