Türk kahvesinin yanında neden su servis edilir? Asıl sebebini öğrenince çok şaşıracaksınız…

Dünyada telvesiyle ikram edilen tek kahve türü olan Türk kahvesi, yıllardır süregelen bir gelenek olsa da bu yolculukta hiç yalnız olmadı. Bu serüvende Türk kahvesi yanından ayırmadığımız bir bardak su ile birlikte yolculuk etmiş ve etmeye devam ediyor... Peki ya Türk kahvesi neden her seferinde su ile servis ediliyor, hiç merak etmiş miydiniz?