Türk mutfağının en farklı tatlılarından! İçli köfteye benziyor, beyaz köpükte servis ediliyor: İşte kerbiç tarifi



ÇÖVEN KÖKÜ NE DEMEK?

Çöven otu ülkemizde de yetiştirilen en şifalı bitkilerden birisidir. Çöven otu pek fazla bilinmese de aslında tükettiğimiz pek çok yiyeceğin içerisinde yer almaktadır. Özellikle tahin helvası yapımında ve üzüm pekmezi ile ekmek yapımında kullanılmaktadır. Çöven otu, çöğen familyası içerisinde yer alan ve yetiştirilmesi oldukça ekonomik olan bir bitki türüdür. Çöven otu kendi içerisinde 100 farklı türe sahiptir. Pek çok yiyecek içerisinde kullanılmasının nedeni ise faydalarının oldukça fazla olmasıdır.

KÖPÜK HAZIRLANIŞI

Köpüğü için çöven otunun kökünü tencereye alın ve üzerine su ekleyip kaynatın. Kaynatma işlemini 1-2 saat sürdürebilirsiniz. Tenceredeki su azaldıkça üzerine su ilave edin. Daha sonra çöven otunu süzün ve suyun içerisine pudra şekeri ekleyin. Su ve pudra şekeri karışımını köpük kıvamına gelene kadar, 30-40 dakika çırpın. Tatlı piştikten sonra soğuması için oda sıcaklığında bekletin.