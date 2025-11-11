Türk tıbbında tarih yazıldı! 5 canlı ameliyatı dünya izledi: “Artık biz öğretiyoruz!”

DAHA HIZLI İYİLEŞME
'Altın standart' olarak kabul edilen robotik cerrahinin, cerrah ve hasta açısından avantajları ise şöyle:"Üç boyutlu ve büyüterek görüntü altında yapılması, cerrahın elinde oluşabilecek titremelerin hasta vücuduna yansımamasını sağlıyor. Hasta için ise daha az kanama, daha az komplikasyon, daha ufak kesiler yapılması, hastaneden daha erken taburculuk ve daha hızlı iyileşme olanağı sağlıyor."
TÜRK CERRAHLARI DÜNYA İZLEDİ
Kongre Başkanı ve IURES Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Emre Huri de Türk cerrahların artık yalnızca uygulayıcı değil, eğitici pozisyonda olduklarının altını çizerek, "Kongrede gerçekleştirilen 5 canlı cerrahi, Türk cerrahlar tarafından yapıldı ve tüm dünyadan hekimler tarafından anlık bağlantılarla izlendi. Operasyonlar arasında robotik böbrek nakli, robotik prostat kanseri cerrahileri, kapalı böbrek taşı ameliyatı ve penil protez implantasyonu yer aldı" dedi.
50 BİN VAKA DENEYİMİ
Prof. Dr. Huri ayrıca Türkiye'nin robotik cerrahi deneyimiyle Avrupa ülkelerini geride bıraktığını vurgulayarak, "Türk cerrahlar, 50 bini aşkın vaka deneyimiyle birçok ülkenin önüne geçmiştir" dedi.
İNCE BAĞIRSAKTAN MESANE YAPILIYOR
IURES Genel Sekreteri Prof. Dr. Erdem Canda da "Hem hekimlerin hem de hastaların tercih ettiği öncü ülkeler arasındayız. Onlara simülasyon eğitimleri veriyoruz. Örneğin mesane kanserlerinde mesane alındıktan sonra yerine robotik cerrahi ile ince bağırsaktan yeni bir mesane yapıyoruz. Bilimsel çalışmalar, robotik cerrahiyle yapılan mesane fonksiyonunun sinirlerin daha iyi korunması nedeniyle çok daha iyi olduğunu göstermiştir" dedi.
ABD'DE DE AMELİYATLARIN YÜZDE 99'U ROBOTLA
IURES eski Başkanı Prof. Dr. Öner Şanlı da dünyanın açık ameliyatlar yerine robotik cerrahiyle yapılan canlı operasyonlara doğru gittiğini söyleyerek, "ABD'de yapılan operasyonların yüzde 99'u robotik cerrahiyle gerçekleştiriliyor. Biz de bu oranlar ise yüzde 30 civarında. Gelecekte her yerde olacak. Hatta başka bir ülkeden bir cerrah operasyona kilometrelerce uzaktan dahil olacak" dedi.