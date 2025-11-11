Türk tıbbında tarih yazıldı! 5 canlı ameliyatı dünya izledi: “Artık biz öğretiyoruz!”

Türk ürologlar, robotik cerrahi alanında yalnızca operasyon başarısıyla değil, eğitim ve teknoloji kullanımıyla da dünyaya örnek. Ben de sağlık habercisi olarak robotik cerrahide simülasyon ameliyatını izledim. Sanki ameliyathane değil uzay üssündeydim

GÜL KİREKLO Giriş Tarihi: 11.11.2025 09:37

Uluslararası Üroloji Araştırmaları Derneği'nin (International Urologic Research Society – IURES) 'IURES 2025 Kongresi' Muğla'da yapıldı. Kongrede 5 canlı cerrahi operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonları dünya izledi. Ürolojide robotik cerrahi, prostat kanserlerinde, mesane kanserlerinde, hatta böbrek nakillerinde kullanılıyor.



ÜLKEMİZ BÖLGESEL BİR MERKEZ

IURES Başkanı Prof. Dr. Fatih Atuğ, Türk cerrahların bu alandaki başarılarının dünya genelinde dikkat çektiğini belirterek, "Türkiye ve Türk cerrahlar, artık robotik cerrahide yabancı meslektaşlarına başarılı operasyon örnekleriyle tıbba ivme kazandırmaktadır. Kongremiz bünyesinde yapılan ve yabancı ülkelerdeki hekimlerin de anlık bağlantılarla izlediği canlı cerrahiler, bunun en somut göstergesidir" dedi.





BİNLERCE HASTA GELİYOR

Prof. Dr. Atuğ, Almanya, İngiltere, Rusya, Irak, Azerbaycan, Katar, Suudi Arabistan ve Libya gibi ülkelerden binlerce hastanın ileri robotik cerrahi olanakları için ülkemizi tercih ettiğini de belirterek, "Ülkemiz, robotik cerrahi alanında bölgesel bir merkez haline gelmiştir" dedi.



SAĞLIK HABERCİSİ OLARAK ROBOTLA AMELİYATI İZLEDİM

Robotik cerrahi aslında NASA tarafından uzayda kullanılmak üzere geliştirilmiş bir teknoloji. Peki ama bıçak yerine robot kollarıyla gerçekleştirilen bu operasyonlarda cerrahın oturduğu konsol başında neler oluyor? İşte bu deneyimi gözlerimle görüp, an be an orada yaşanan tabloyu size sunabilmek için simülasyon olarak gerçekleştirilen böbrek ameliyatını ben de izledim.