Türkiye Bisiklet Turu'na kadınlar damgasını vurdu! "Çocukluk tutkusu işi oldu..."





MASAL GİBİ ROTANIN MİMARI

Tour of Türkiye'nin Kalkan, Kaş, Marmaris ve Akyaka'dan da geçen rotasında bazen deniz manzarasına daldık, bazen ca- camı açıp oksijene doyduk, bazen mı önceki sene yanan ormanların filizlendiğini görüp mutlu olduk. Rotanın mimarı Mutlu Erçevik, "Yıllardır bisiklet sporunun içindeyim. 2008 yılından beri de turdayım. Üç yıldır da yarış direktörüyüm. 2008 senesinden itibaren tur, dünyada ses getiren organizasyonlar arasında yer almaya başladı. Profesyonel takımların dikkatini çekmeye başladı. Biz iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyoruz. Yakın bir gelecekte turu tekrar World Tour seviyesine taşıyacağımızı düşünüyorum" dedi.





DAĞLARIN KRALI SAMET BULUT

Turda 'Dağların Kralı' klasmanı liderine verilen Turkish Airlines Kırmızı Mayo'yu 2022'de kurulan Beykoz Belediyesi Takımı'ndan iki gün üst üste kazanan Samet Bulut'un yanında aldım soluğu. "Bursa'da doğdum, bisikletle 2015 yılında tanıştım. Kilolu bir çocukluk dönemi geçirdim. Birkaç küçük yarışta başarı gelince devamı bura- buralara kadar geldi. Hedefim zor olsa da lara yurt dışında Türkiye'yi temsil etmek" dedi.