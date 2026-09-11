Türkiye sağlıkta zirveye oturdu: KBB cerrahisinde dünyada bir numarayız!

KULAĞIN EN DERİNİNİ KEŞFETTİLER

KBB alanında ülkemizde yapılan en yeni tedavileri de anlatan Prof. Dr. Yiğit, "Ensdoskopik kulak cerrahisi eskiden çok kullanılmıyordu. Şimdi endoskopik kulak cerrahisi ile kulağın en derin noktalarına kadar ulaşabiliyoruz. Özellikle orta kulaktaki problemlerde bu ameliyatlar son derece başarılı" dedi.

YABANCI HASTALAR ÜLKEMİZİ TERCİH EDİYOR

İşitme kaybı ile ilgili problemlerde ilerleyen teknolojik imkanların daha kaliteli cihazlar sağlarken sağlık sistemindeki iyi organizasyon sayesinde de hedef popülasyonun erken tespit edilebildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Yiğit, şöyle dedi: "Yeni Doğan İşitme Taraması'nda ülkemiz dünyada işitme taramasının önemini en erken farkeden ve en erken aksiyon alan ülkeler arasında. Sosyal bir devlet olarak Türkiye bu tür yaygın rahatsızlıkların tanı, tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinde oldukça başarılı. Öyle ki dış ülkelerden giderek artan sayıda hasta, ülkemizde başarı ile uygulanan tedavilere erişmek için ülkemizi ziyaret ediyor."