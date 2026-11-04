Türkiye’den sağlıkta dev atılım! Kanser ilacından robotik cerrahiye kadar yerli imza

TÜRKİYE İMZALI DEV PROJELER

PROF. Dr. Kervan, TÜSEB'in öne çıkan çalışmalarını ve projelerini şöyle sıraladı:

■ YERLİ SOLUNUM CİHAZLARI: Batman'da üretilen yerli solunum cihazları 45 ülkeye ihraç edildi.

■ KALP-AKCİĞER MAKİNESİ: Dünyada sadece 3-4 ülkenin üretebildiği bu kritik cihaz, tamamen yerli imkânlarla geliştirildi.

■ ASELSAN İŞ BİRLİĞİ İLE ŞOK CİHAZI: Tüm aşamaları Türkiye'de geliştirilen cihaz, 16 ülkeye ihraç edildi.

■ YERLİ ULTRASON CİHAZI: 2 yıl içinde yüzde 70'in üzerinde yerlilik oranına sahip ultrason cihazı geliştirilmesi için çalışmalar başlatıldı.

■ YERLİ KANSER İLACI ÜRETİMİ: Abdi İbrahim ile iş birliği içinde kanser tedavisinde kullanılan önemli bir molekülün Türkiye'de üretimine başlandı ve ilk klinik çalışmalar başlatıldı.

■ GENOMİK ANALİZ: Türkiye'de gen örneklerinin analiz edilmesi için oluşturulan altyapıda örnek sayısı 8 binden 20 bine çıkarılması hedefleniyor.

■ YERLİ AŞI : Yerli hepatit ve suçiçeği aşıları başarıyla kullanıma sunuldu. 8 ayrı aşı projesi üzerinde çalışmalar sürdürülüyor. Yerli üreticiyle yürütülen çalışma kapsamında yaklaşık 450 bin doz hepatit aşısı uygulandı.

■ YERLİ BOTULİNUM TOKSİNİ: Hıfzıssıhha altyapısındaki çalışmalarla geliştirilen botulinum toksininin klinik çalışmalarına başlandı.

■ YAPAY ZEKA DESTEKLİ MAMOGRAFİ: 600 bin kadının mamografi taramaları yerli yapay zeka destekli sistemlerle takip edildi.

■ YAPAY ZEKA DESTEKLİ OTOSKOP: Özellikle çocuk hastaların kulak muayenesini kolaylaştırmak amacıyla geliştirilen cihaz yaklaşık 500 hastada kullanıldı.

■ DOĞUMDA ELEKTRONİK TRAVMA TAKİP CİHAZI: Kadın doğum kliniklerinde kullanılmak üzere geliştirilen cihaz tamamlandı. Klinik çalışmalarına başlanması planlanıyor.

■ ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞI: Türkiye genelindeki yaklaşık 5 milyon 5 yaş altı çocuğun gelişim sürecinin desteklenmesi amacıyla çalışma yürütülüyor. Anne karnından 5 yaşına kadar uzanan süreçte anne adaylarına ve annelere doğru zamanda bilgi sunacak sistem geliştirildi ve uygulamaya alındı

■ ROBOTİK CERRAHİ MERKEZİ: İstanbul'daki TÜSEB İDEA Merkezi, robotik cerrahi sistemleriyle donatıldı. Merkezden Muş'taki bir hastaya uzaktan robotik cerrahi operasyonu gerçekleştirildi.

■ BESİN 24 BESLENME ANALİZ YAZILIMI: Bireylerin besin tüketimlerini analiz etmeyi ve beslenme durumlarını değerlendirmeyi sağlayan yerli bir yazılım. Sistem, kişilerin tükettikleri yiyecek ve içecekleri analiz ederek, günlük enerji, protein, karbonhidrat, yağ, vitamin ve mineral alımlarını hesaplıyor.