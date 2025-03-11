Türkiye’nin en sağlıklı illeri açıklandı! İlk sırada yer alan şehir şaşırttı...

İller bazında ortalama yaşam süreleri ve en uzun ömürlü şehirler...
ADANA
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,1
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,6
Ortalama: 78,3
BURSA
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,0
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,5
Ortalama: 78,2
ÇANAKKALE
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,9
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,6
Ortalama: 78,7
ERZİNCAN
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,3
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,9
Ortalama: 79,6
ADIYAMAN
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,5
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,9
Ortalama: 77,7
ÇANKIRI
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,6
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,2
Ortalama: 77,8
ÇORUM
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,6
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,2
Ortalama: 78,8
DENİZLİ
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,3
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,7
Ortalama: 78,5
AFYONKARAHİSAR
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,7
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,9
Ortalama: 79,3
DİYARBAKIR
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,5
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,5
Ortalama: 78,5
EDİRNE
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,4
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,8
Ortalama: 77,9
ELAZIĞ
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,4
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,11
Ortalama: 78,7
AĞRI
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 79.6
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,1
Ortalama: 76,8
ERZURUM
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 79,8
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,4
Ortalama: 77,6
ESKİŞEHİR
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,3
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,8
Ortalama: 78,5
GAZİANTEP
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 79,0
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 73,8
Ortalama: 78,5
AMASYA
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,8
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,3
Ortalama: 79,0
GİRESUN
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 83,5
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,6
Ortalama: 80,0
GÜMÜŞHANE
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 83,5
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 78,1
Ortalama: 80,8
HAKKARİ
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,1
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,3
Ortalama: 77,2
ANKARA
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,8
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,5
Ortalama: 79,3
HATAY
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,0
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,4
Ortalama: 77,7
ISPARTA
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,5
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,4
Ortalama: 78,7
MERSİN
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,6
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,3
Ortalama: 78,9
ANTALYA
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,4
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 77,3
Ortalama: 79,7
İSTANBUL
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,0
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,2
Ortalama: 79,1
İZMİR
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,0
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,0
Ortalama: 79,0
KARS
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,8
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,1
Ortalama: 77,8
ARTVİN
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,4
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 77,3
Ortalama: 79,7
KASTAMONU
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,2
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,0
Ortalama: 78,0
KAYSERİ
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,9
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,7
Ortalama: 78,2
KIRKLARELİ
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,4
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,9
Ortalama: 78,0
AYDIN
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,8
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,5
Ortalama: 78,6
KIRŞEHİR
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,8
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,9
Ortalama: 77,8
KOCAELİ
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,1
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,8
Ortalama: 78,4
KONYA
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,8
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,5
Ortalama: 78,1
KÜTAHYA
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 79,9
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,0
Ortalama: 77,5
BALIKESİR
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,8
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,5
Ortalama: 78,6
MALATYA
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,0
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,2
Ortalama: 79,0
MANİSA
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,4
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,5
Ortalama: 77,4
KAHRAMANMARAŞ
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,3
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,6
Ortalama: 78,9
MARDİN
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,8
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,7
Ortalama: 79,3
BİLECİK
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,2
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,5
Ortalama: 78,6
MUĞLA
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 84,0
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 77,7
Ortalama: 80,7
MUŞ
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,6
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,4
Ortalama: 78,0
NEVŞEHİR
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,8
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,0
Ortalama: 77,9
NİĞDE
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,3
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,4
Ortalama: 78,3
BİNGÖL
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,1
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,5
Ortalama: 79,2
BİTLİS
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,0
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,8
Ortalama: 77,8
BOLU
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,0
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 77,0
Ortalama: 79,5
BURDUR
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,4
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,0
Ortalama: 79,1
ORDU
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 83,0
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 77,2
Ortalama: 80,0
RİZE
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 83,3
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,5
Ortalama: 79,4
SAKARYA
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,7
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,2
Ortalama: 77,9
SAMSUN
Kadınlarda ortalama yaşam süresi:81,7
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,5
Ortalama: 78,6
SİİRT
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,6
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,7
Ortalama: 78,0
SİNOP
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,8
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,7
Ortalama: 78,6
SİVAS
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,2
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,9
Ortalama: 78,5
TEKİRDAĞ
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,8
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,0
Ortalama: 77,8
TOKAT
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,7
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,5
Ortalama: 78,1
TRABZON
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 83,8
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,8
Ortalama: 80,3
TUNCELİ
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 84,1
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 77,0
Ortalama: 80,3
ŞANLIURFA
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,6
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,5
Ortalama: 77,6
UŞAK
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 79,3
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,9
Ortalama: 77,1
VAN
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 79,3
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,9
Ortalama: 77,1
YOZGAT
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,7
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,8
Ortalama: 77,7
ZONGULDAK
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,0
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,5
Ortalama: 78,2
AKSARAY
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,5
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,5
Ortalama: 78,5
BAYBURT
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,4
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 77,0
Ortalama: 79,2
KARAMAN
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,6
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,0
Ortalama: 78,8
KIRIKKALE
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,8
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,2
Ortalama: 77,9
BATMAN
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,5
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,4
Ortalama: 78,5
ŞIRNAK
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,3
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,4
Ortalama: 78,3
BARTIN
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,4
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,7
Ortalama: 78,5
ARDAHAN
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,9
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,8
Ortalama: 77,6
IĞDIR
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,0
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,4
Ortalama: 79,1
YALOVA
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,3
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,3
Ortalama: 79,2
KARABÜK
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,0
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,2
Ortalama: 79,1
KİLİS
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 78,8
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 73,5
Ortalama: 76,1