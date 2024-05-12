Türkiye’nin ilk kadın künefe ustası! Bir annenin ilham veren girişim hikayesi...



"YETİŞEMEDİĞİMİZ ZAMANLAR DA OLDU"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Zeynep Geyik, "İlk zamanlarda hem eve yetişmek, hem çocuklara ve iş yerine vakit ayırmak çok zordu. Yetişemediğimiz zamanlarda oldu tabi. 23 Nisan'da okullarındaki gösteriye, veli toplantısına gidemedim. Bunlar bizi üzüyor" dedi.



Kızlarının birinin katmer, diğerinin de künefe yapımında ustalaştığını aktaran Geyik, "Ev hanımıydım, çocuklarım okula başladıktan sonra okumaya karar verdim ve meslek sahibi oldum. İşimizi büyüttük ama zorlu bir süreçten geçti. Çok emek verdik, çocuklarımızı bazen ihmal ettik ama toparladık. Şuanda onlarda işi öğrendi. Kızlarımın birisi künefe yapımında, diğeri de katmer yapımında ustalaştı. Oğlumu da garson olarak yavaştan yanımızda eğitmeye başladık. Onun da hedefi büyüyünce işlerin başına geçmek. Şuanda çok mutluyum. Ben bu iş yerini açarken tek başımaydım ama şuanda kızlarımda büyüdü. Yanımda eğittiğim kadın ustalar ve elemanlarım var. Hepsiyle birlikte bu yola devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.