Türkiye’nin kadın liderleri, Güçlü Türkiye’nin Güçlü Kadınları Zirvesi’nde buluşuyor!

Turkuvaz Medya Grubu'nun geleneksel hale gelen Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları Zirvesi, 7 Mart 2025'te Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenleniyor. İş, siyaset, akademi, spor, teknoloji ve sanat dünyasından güçlü kadınların katılımıyla gerçekleşecek etkinlik, kadınların toplumsal ve ekonomik hayata katkılarını gözler önüne serecek. Zirve, Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazarı Dilek Güngör'ün açılış konuşmaları ile başlayacak. Etkinlikte, siyasetten bilime, spordan girişimciliğe kadar farklı alanlarda önemli başarılara imza atan kadınlar konuşmalar yapacak.

İLHAM VEREN KONUŞMALAR, GÜÇLÜ KADINLAR

Zirvenin siyaset, yerel yönetimler ve akademik sahada öne çıkan isimleri arasında Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Ak Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Ak Parti MKYK Üyesi Hülya Terzioğlu ve Akademik Hospital Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak yer alıyor.

TEKNOLOJİDE VE YAPAY ZEKADA KADIN GÜCÜ

Bu yılın en dikkat çekici konularından biri teknoloji ve yapay zeka alanında kadınların rolü olacak. Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Başkanı Zehra Öney, sektörde kadınların gücünü vurgularken, Robopsikolog Ecem Tuğlan Bate "Yapay Zekaya Ses Veren Kadınlar: Teknolojide Cinsiyetin Görünmez Kodu" başlıklı konuşmasıyla cinsiyet eşitliği ve teknoloji ilişkisini ele alacak. NeuroVision AI Tech ve From Your Eyes Kurucusu Zülal Tannur ise yapay zeka çağında kadınların rolüne dair görüşlerini paylaşacak.

SPORDA KADINLAR SINIRLARI AŞIYOR

Zirvede spor dünyasından da güçlü kadınlar yer alıyor. 3 Bant Bilardo Kadınlar Milli Takım Sporcusu ve Avukat Güzin Müjde Karakaşlı ile Ultra Maraton Yüzücüsü ve Antrenör Bengisu Avcı, sporun kadınlar için nasıl bir güç ve özgüven kaynağı olduğunu anlatacak.

SANAT VE TOPLUMSAL ETKİ

Kadınların sanat ve sosyal girişimcilikteki gücünü temsil eden isimler de etkinlikte yer alacak. Komedyen, Senarist ve Oyuncu Yasemin Sakallıoğlu, sanat dünyasında kadının yükselen rolüne dair görüşlerini paylaşırken, Sosyal Girişimci ve Şef Ebru Baybara Demir de toplum için fark yaratmanın önemine vurgu yapacak. ATV ekranlarında yer alan Mutfak Bahane'nin sunucusu Nursel Ergin hayat hikayesi ve başarıları ile zirvede yer alacak. ES Kariyer Yönetim Kurulu Başkanı Able4All Kurucusu Esra Odabaşı iş hayatında kadının gücüne vurgu yaparken Uzman Klinik Psikolog, Yazar Rabia Yavuz kadın ruhundan anlamak başlıklı konuşması ile seyircilerle buluşacak. Sürdürülebilir eserlerin sanatçısı Deniz Sağdıç ileri dönüşümün güçlü kadını konulu sunuşunu gerçekleştirecek. Zirve, gün boyunca sürecek ilham verici konuşmaların ardından ney performansı eşliğinde düzenlenecek iftar yemeği ile sona erecek.

Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları Zirvesi 2025, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların ekonomiye, siyasete ve teknolojiye katkılarını vurgulayan önemli bir platform olmaya devam ediyor.

Zirve online olarak Sabah TV ekranlarından ve https://gucluturkiyeninguclukadinlari.com websitesinden izlenebilecek.

Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları Zirvesi'ne Güçlü Sponsor Desteği

Zirve'nin ana sponsorluğunu Borsa İstanbul, Halkbank, Koza Altın İşletmeleri, Türk Telekom ve Vakıfbank, co-sponsorluğunu Cengiz Holding ve THY, destek sponsorluğunu ise Ekmas Group ve Papara üstlendi.