Türkiye’nin konuştuğu kuduz vakası kahretti! Belirtiler gribe benziyor! 19 yıl sonra bile ortaya çıkabilir!

Türkiye'nin konuştuğu olay Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Göldüzü Köyü'nde gerçekleşti. 10 yaşındaki Mustafa Erçetin ile 9 yaşındaki Polat Ergün'e sokak köpekleri saldırdı. Saldırıyı ailesinden saklayan Erçetin'de olaydan bir süre sonra kuduz belirtileri görülmeye başladı. Hırçın davranışlar sergileyen, sudan korkan ve vücudunda karıncalanma başlayan Erçetin durumu bir süre sonra ailesine anlattı. Ailelerin hastaneye başvurması sonucu çocuklar kuduz şüphesiyle Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan testler sonucu Erçetin'e kuduz teşhisi konuldu.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Süheyla Kömür

KÖPEK ISIRDIĞI ANDA NE YAPILMALI?

Erçetin'in yaşadığı kuduz hastalığıyla ilgili sabah.com.tr'ye özel açıklamalarda bulunan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Süheyla Kömür, "Kuduza yakalanma ihtimali olan hayvan ısırıkları yeri ne olursa olsun risk oluşturur. Hayvan tarafından ısırılma veya tırmalanma durumunda en önemli adım iyi bir yara bakımıdır. İyi bir yara bakımı, kuduz virüsünün geçişini azaltmadaki en etkili yöntemdir. Süre ve yara bakımı bu anlamda en önemli iki unsurdur." dedi.

Doç. Dr. Süheyla Kömür, ilk müdahalenin önemine dikkat çekerek, açıklamasına şöyle devam etti;

"Tüm yaralanmalarda yara yeri derhal basınçlı suyla yıkanmalıdır. Bu bölge sabunla basınçlı su altında yıkanmalıdır. Sağlık merkezlerinde büyük boy enjektörler ile serum fizyolojik kullanılarak yıkama işlemi yapılıyor. Yıkama işlemi bittikten sonra antiseptik kullanılması önemlidir. Amaç yaralanma bölgesindeki virüsü uzaklaştırmaktır. Önce su ve sabunla yıkanmalı sonrasında antiseptik kullanılmalıdır. İlk anda dikiş ve benzeri girişimler yapılmaz çünkü bu virüsün yayılarak vücudun içine geçmesine neden olabilir."