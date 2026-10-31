Türklerin binlerce yıllık geleneği! Bir zamanlar kahvaltı sofralarının da baş tacıydı

Herkese merhaba, sofralarımızın baş tacı çorba kaynamışsa o evin içi sımsıcak olur, huzur dolar. Çorbanın midemizi olduğu kadar ruhumuzu da doyuran bir yönü var. Bu sebeple kasım ayı ile birlikte artık sofralarımızdan eksik etmeyeceğimiz çorbanın hikayesine bir göz atmak istedim.

Türkçedeki çorba kelimesi et, tahıl ya da sebzeyle hazırlanan sulu, sıcak içecek anlamına gelmektedir. Köken olarak Farsça şorba kelimesinden gelir. Farsçada da aynı anlama gelmektedir ve tuzlu/karışık anlamına gelen kelime ile yemek anlamına gelen ekten oluşmaktadır. Türk çorba kültürü, çok köklüdür ve Türk mutfağı çorbaları oldukça çeşitlidir.