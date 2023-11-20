Tuvalet kirecini yağ gibi akıtıyor! Çamaşır suyu kullanmadan kireci saniyeler içinde sökün...

Kireç, suda bulunan farklı bileşiklere bağlı olarak kirli beyaz veya gri gibi çeşitli renklerde olabilir.
Temizlik konusunda uzmanlar ise tuvaletteki kireçlerinden kurtulmanın altın kuralını açıkladı.
Uzmanlara göre klozet lekelerini temizlemenin altın kuralı alkali olmayan ürünler kullanmaktır.
Klozet lekelerinin çoğu suyun sert olduğu bölgelerde ortaya çıkar, bu nedenle çamaşır suyunun işe yaramayacağını bilmek ve kireç sökücü gibi asit bazlı bir ürün kullanmanız gerektiğini unutmamak önemlidir.
Çamaşır suyu aslında kireci ortadan kaldırmaz, sadece görünmez olmasını sağlayarak klozetin üzerinde fark edilmesini engeller.
Bu nedenle çamaşır suyuyla temizlenen kireç lekelerinin hızla geri döndüğünü düşünüyor olabilirsiniz. Aslında gerçekte ise hiçbir zaman kaybolmamışlardır.
Uzmanları kireçten düzgün bir şekilde kurtulmak için beyaz sirke ile doğal bir temizleme solüsyonu oluşturmanızı tavsiye ediyor.
Kuvvetli bir asidik çözelti hazırlamanın en iyi yolu beyaz sirke kullanmaktır. Klozetin içine ve çevresine yarım bardak karbonat dökün ve en az 15 dakika bekletin.
Yaklaşık 10 dakika sonra klozeti bir bulaşık süngeriyle iyice fırçalayın. Bu noktada biraz bilek gücü kullanmanız gerekebilir. Fırçalamadan sonra, kireci durulamak için tuvaleti birkaç kez yıkamanız önerilir.
Bu yöntem normal şartlarda işe yarar. Ancak kalıcı izler varsa, sifonu çektikten sonra limon suyu kullanmayı da deneyebilirsiniz, çünkü asidik çözelti en inatçı lekelerin giderilmesine ve klozetteki kokunun giderilmesine yardımcı olabilir.
Banyonun diğer alanlarındaki kireçlenmeyi gidermek söz konusu olduğunda, doğru ürünlerle duşunuzu profesyonel düzeyde temizleyebilirsiniz.
Çok amaçlı banyo temizleyicisi, duş fayansları, duş başlığı ve armatürler de dahil olmak üzere duşla ilgili tüm alanlarda etkili şekilde işe yarayacaktır.
Tüm yüzeylere aynı anda yüzey temizleyici püskürterek başlayın ve ardından silerken daha küçük alanlara odaklanmak için başladığınız yere geri dönün. Kireç varsa alkali olduğundan asidik bir solüsyonla temizlendiğinden emin olun.
Kireç kalıntısını gidermenin en iyi yolu ılık su ve beyaz sirke çözeltisidir ve çizmeyen bir ovalama süngerinin daha sert tarafını ve bir miktar bilek gücü kullanmanız gerekebilir.
Uzmanlar duş camı için çok amaçlı bir banyo temizleyicisi öneriyor, ancak sert su lekeleri ve koku için limon kullanmanın da etkili bir çözüm olduğunu söylüyor.