Tuvalet kirecini yağ gibi akıtıyor! Çamaşır suyu kullanmadan kireci saniyeler içinde sökün...

Çok amaçlı banyo temizleyicisi, duş fayansları, duş başlığı ve armatürler de dahil olmak üzere duşla ilgili tüm alanlarda etkili şekilde işe yarayacaktır.

Tüm yüzeylere aynı anda yüzey temizleyici püskürterek başlayın ve ardından silerken daha küçük alanlara odaklanmak için başladığınız yere geri dönün. Kireç varsa alkali olduğundan asidik bir solüsyonla temizlendiğinden emin olun.