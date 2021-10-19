Tuvalete gitmek istediğini sandı, benzin istasyonunun tuvaletinde doğum yaptı!

Hamile olduğunu zaten bilen Kaitlyn, olağandışı bir şey hissetmediği için aklına hiç gelmeyen bir durum yaşadı. Eşi Sergio, Teksas, Beasley'de bir dinlenme durağında durdu ve Kaitlyn tuvaleti kullanmak için içeri girdi.

Ancak sadece 10 dakika sonra, tam bir şok ve şaşkınlık içinde, yeni doğan oğullarını doğurmuştu. O sırada ABC ile konuşurken , "Yolda daha da ilerledik ve bir baskı hissettim, tuvalete gitmem gerektiğini düşündüm. Su basıncını hissettim, fakat suyumun geldiğini o an anlamamıştım."