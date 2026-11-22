ANNE BABALAR NELERE DİKKAT ETMELİ? Sağlık Bakanlığı'nın beslenme önerileri ve Murakami'nin değerlendirmeleri, çocukların günlük öğünlerinde çeşitliliğin önemini ortaya koyuyor. Çocukların beslenmesinde karbonhidrat ve protein kaynakları, sebzeler ve süt ürünleri dengeli biçimde yer almalı. Tuz tüketimi sınırlandırılırken vitamin ve mineral ihtiyaçlarının karşılanmasına özen gösterilmeli. Murakami'ye göre tek bir yiyeceği sağlıklı ya da sağlıksız olarak değerlendirmek yerine beslenme düzeninin bütününe bakmak gerekiyor. Aynı yiyecek, farklı beslenme düzenlerinde farklı sonuçlar doğurabiliyor.

JAPONYA'DA YEMEK SAATİ DE DERS Japonya'da okul yemekleri yalnızca çocukların karnını doyurmak için sunulmuyor. Öğrenciler yemeklerini kendileri servis ediyor, sınıfta arkadaşlarıyla birlikte yiyor ve beslenme kültürünü öğreniyor. Shokuiku adı verilen gıda eğitimi yaklaşımı sayesinde yemek saatleri eğitimin bir parçasına dönüşüyor. Murakami, Japonya'nın akademik başarısını yalnızca beslenmeyle açıklamanın bilimsel açıdan doğru olmayacağını, ancak okul yemeklerinin çocuklara sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazandıran bir öğrenme alanı olduğunu vurguladı.

PROF. KENTARO MURAKAMI KİMDİR? Japonya'nın önde gelen üniversitelerinden Tokyo Üniversitesi'nde Sosyal ve Önleyici Epidemiyoloji Profesörü olarak görev yapıyor. Hokkaido Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden mezun olan Murakami, Shizuoka Üniversitesi'nde gıda ve beslenme bilimleri alanında yüksek lisans ve doktora yaptı. Çocuk beslenmesi, beslenme alışkanlıkları, beslenme kalitesi ve sosyoekonomik eşitsizlikler üzerine araştırmalar yürütüyor. Uluslararası bilimsel dergilerde 150'den fazla araştırma makalesi yayımlayan Murakami, British Journal of Nutrition dergisinde editör yardımcılığı da yapıyor.