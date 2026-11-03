Ülkenin altına 529 kilometrelik demir boru döşediler! Tonlarca yük taşıyor

FİBER OPTİK AĞLARLA DİNLENEN AKILLI BORU HATTI

Sistemin rakamsal verileri de en az tasarımı kadar büyüleyici. Yılda 26,5 milyon metrik ton demir cevheri taşıma kapasitesine sahip olan bu dev proje, 2025 yılı verilerine göre yaklaşık 24,8 milyon tonluk kusursuz bir sevkiyat gerçekleştirdi. Böylesine yüksek basınçlı ve yoğun bir sistemin güvenliği ise tamamen yeni nesil teknolojilere emanet.