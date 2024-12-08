Ünlü boşanma avukatı açıkladı! Meğer evliliklerin bitiren en büyük hata buymuş: Modern evliliklerin sessiz düşmanı

Avukat James Sexton'a göre evlilik bir maraton değil her gün yeniden kazanılması gereken bir yarış. ve yine James'e göre evlilik kurumunun günümüzdeki en büyük sorunlarından biri mutluluğun detaylarda olduğunu unutmak.
James, "Çiftlerin en sık düştüğü tuzak, sevgililik dönemindeki küçük jestlerin evlilikle birlikte rafa kalkması" diyor. Boşanma avukatının dikkat çektiği ikinci bir nokta ise fiziksel yakınlığın ihmal edilmesi.
Uzman avukat, "Evlilik, romantik bir ilişkinin resmi statüsüdür. Oda arkadaşlığı değildir" vurguyla evli çiftlerin tutkuyu canlı tutmasının önemine işaret ediyor.
Sexton'a göre günümüzde ebeveynlerin düştüğü en büyük yanılgılardan biri, evliliği tamamen çocuklar üzerine kurgulamak. Sexton, 'Mutlu bir evlilik çocuklar için verebileceğiniz en değerli hediyedir' diyor.
SOSYAL MEDYANIN KARANLIK YÜZÜ
Modern çağın evliliğe getirdiği tehditlerden biri de yeni bir unsur olarak sosyal medya diyebiliriz... Sosyal medya platformları üzerinden mükemmel çift görüntüsü yaratma çabası gerçek ilişkileri zedeleyen önemli bir faktör. Ünlü avukat, sanal dünyanın evliliğinizi zedelemesine izin vermemelisiniz uyarısında bulunuyor.
Evliliğe kriz yaratacak unsurlardan biri olarak karşımıza iletişimsizlik çıkıyor. Küçük sorunları görmezden gelmenin büyük krizlere yol açtığını belirten Sexton, "Her incinme paylaşılmadığında yara izine dönüşecektir" diyor. Bu sebeple evlilikte sorun olarak gördüğünüz şeyleri doğru bir üslupla paylaşmanız ilişkinize negatif değil artı yazacaktır.
EVLİLİKTE SAĞLIKLI SINIRLAR ÇİZMEK ÖNEMLİ
Bireysel hobiler ve sosyal çevrenin korunması, ilişkinin dengesi için kritik bir rol oynuyor. Evlilikte sağlıklı sınırlar çizmek son derece mühim ve aynı zamanda bu dengenin de şaşmaması gerekli. Avukata göre kendinizi kaybetmeden birleşmeyi öğrenmelisiniz...
EVLİLİK SÖZLEŞMESİ KRİZİ
Evlilik sözleşmesinin ilişkiye olan olumsuz etkilerine değinen Sexton, "bu uygulama evliliğe güvensiz tohumlar ekebilir" açıklamasında bulunuyor. Çünkü deneyimli avukata göre evliliğin temelinde 'güven' duygusu yatmalı. Uzmanlar, ciddi sorunlar yaşayan çiftlere profesyonel destek almaktan çekinmemelerini öneriyor. Evlilik terapisi ilişkilerin sağlıklı bir zemine oturması için etkili bir araç. Eğer kötü giden bir evlilij sürecindeyseniz, sağlıklı iletişim kurmakta güçlük çekiyorsanız bir evlilik terapistinden destek alabilirsiniz.