Ünlü fastfood zincirindeki bakteri can aldı! Üretim durduruldu...

ABD'li ünlü fastfood zinciriyle ile ilgili skandalların sonu gelmiyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) yaptığı açıklamaya göre, bir hamburgerinde koli basili (E. Coli) bakterisi tespit edildi. Sağlık yetkilileri, 10 eyalette en az 49 kişinin hastalandığını belirtti. Vakaların çoğunun Colorado ve Nebraska'da yoğunlaştığı kaydedildi. Colorado eyaletinden gelen haber ise tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. Hastalanan bir kişi yaşamını yitirdi. Tedavi altına alınan hastalar, belirti göstermeden önce ünlü fast food zincirinde yemek yediğini söyledi.Yapılan açıklamada, koli basilinin hamburgerlerde kullanılan sığır etinden yapılan köftede ve soğanda olabileceği, ancak bunun kesin olmadığı belirtildi. Risk teşkil eden eyaletlerde bu ürünlerin satışını durdurduğunu ve şüpheli malzemeleri kullanmayı bıraktığını duyurdu. CDC, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti. İnsanların ve hayvanların bağırsaklarında bulunan koli basili bakterisi, genellikle zararsız olmasına rağmen, bazı türlerinin gıda zehirlenmesine, idrar yolu ve kan dolaşımı enfeksiyonlarına yol açabileceği belirtiliyor.