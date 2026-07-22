Unutkanlık ve odaklanamama sorunu yaşayanlar dikkat! Belirtiler o hastalığın işareti olabilir...

İNMENİN HABERCİSİ OLABİLİR

Uzm. Dr. Özşahin, gecikmeden uzman desteği alınması gereken durumları şöyle sıraladı:

■ Beyin sisi dinlenmeyle düzelmiyor, haftalar boyunca devam ediyor ve günlük yaşamı belirgin şekilde etkiliyorsa mutlaka bir nöroloji uzmanına başvurulmalıdır.

■ Özellikle ani gelişen unutkanlık, konuşma bozukluğu, bilinç değişikliği, kişilik değişiklikleri, kol veya bacakta güçsüzlük gibi belirtiler acil değerlendirme gerektirir.

■ Bu bulgular, inme başta olmak üzere ciddi nörolojik hastalıkların habercisi olabilir.



VİTAMİN-MİNERAL EKSİKLİĞİNE DİKKAT

Yüksek sıcaklıkların, yetersiz sıvı tüketimi, kalitesiz uyku ve artan yorgunluğun yaz aylarında zihinsel performansı olumsuz etkileyebildiğine dikkat çeken Uzm. Dr. Özşahin, şunları söyledi: "Ancak bu belirtiler yalnızca sıcak havaya bağlanmamalıdır. Günler ya da haftalar boyunca devam eden odaklanma güçlüğü ve zihinsel bulanıklık, altta yatan farklı sağlık sorunlarının da işareti olabilir. Vitamin ve mineral eksiklikleri de rol oynayabiliyor. B12 vitamini, D vitamini ve demir eksikliği ile omega-3 yetersizliği, beyin sisi benzeri şikâyetlere yol açabilir. Menopoz döneminde kadınlarda daha sık görülebiliyor."



BEYİN SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN...

Uzm. Dr. Özşahin, beyin sağlığını desteklemek ve beyin sisi belirtilerini azaltmak için şu önerilerde bulundu:

■ Yeterli uyku; beynin dinlenmesi ve bilişsel fonksiyonların korunması için temel gereksinimdir.

■ Günlük fiziksel aktivite, beyne giden kan akışını artırarak, zihinsel performansı destekler.

■ Su tüketimine dikkat edin. Özellikle yaz aylarında sıvı kaybını önlemek, dikkat ve odaklanmanın korunmasına yardımcı olur.

■ Dengeli beslenin. Omega- 3 yağ asitleri ile B12 ve D vitamini açısından zengin bir beslenme düzeni, beyin fonksiyonlarının desteklenmesine katkı sağlar.

■ Kitap okumak, bulmaca çözmek, yeni hobiler edinmek veya yeni bilgiler öğrenmek bilişsel kapasitenin korunmasına yardımcı olur.

■ Aile ve arkadaşlarla iletişimde kalmak, sosyal aktivitelere katılmak beyin sağlığını olumlu yönde etkiler.

■ Vitamin ve mineral eksikliklerini önemseyin. Uzun süren şikâyetlerde gerekli tetkikleri yaptırın.