Üreme sağlığı alarm veriyor! Kadın doğumculardan büyük aile çağrısı

'2 ÇOCUĞUM VAR, KEŞKE DAHA ÇOK ÇOCUK YAPSAYDIM'

TSRM Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Ali Sami Gürbüz de "Eskiden 4 çocuğu olana cahil diye bakılırmış. Halbuki benim tanıdığım pek çok kadın doğum uzmanın 4 çocuğu var. Ülkenin geleceğini düşünmeliyiz, sağlıklı bir gelecek için çocuk yapılması lazım. Çalışan nüfus ile emekli nüfusun birbirini dengelenmesi için çocuk sayısının artırılması gerekiyor. 2 çocuğum var. Keşke bir çocuk daha yapsaydım" dedi.

KISIRLIK CHECK-UP'I YAPILMALI

Evlilik yaşının kariyer nedeniyle giderek ertelenmesinin infertiliteyi artırdığını belirten Doç. Dr. Gürbüz, üreme oranlarının arttırılması için neler yapılması gerektiğini şöyle sıraladı:

Evlilik öncesi infertilite check-up'ı yapılıp, çocuk planlarının yapılması gerekir.

Yumurta dondurma uygulamasının rezervler düşmeden yapılmasına izin verilmelidir.