Uykudaki sessiz tehlike! Çocuklarda hafızayı yok ediyor

HAFIZAYI ETKİLİYOR Uyku düzensizliklerinin sağlık problemlerine neden olabileceğini söyleyen Doç. Dr. Arslan, "Uyku; dikkat, bilişsel performans, kelime dağarcığı, zihinsel esneklik, uyum sağlama becerisi ve hafıza üzerinde belirleyici rol oynar. Tatilde kısa süreli uyku düzensizlikleri genellikle geçicidir. Ancak dört haftadan uzun süren sorunlar çocuğun yaşam kalitesini ve ders başarısını düşürebilir. Bu durum bazen daha ciddi sağlık sorunlarının da belirtisi olabilir. Bu nedenle dört haftadan uzun sürerse bir uzmana başvurulması gerekir" dedi.

UYKUDA DA BEYİN AKTİF

Uyku sırasında da beynin aktif olduğunu belirten Doç. Dr. Arslan, "EEG kayıtlarında görülen uyku iğcikleri hafızanın güçlenmesi ve bilgilerin pekişmesi ile bağlantılı. Yavaş dalga uykusundaki iğcikler görsel öğrenmeyi desteklerken, hafif uykudaki iğcikler motor becerilerin öğrenilmesinde etkilidir" dedi. Sağlıklı ve düzenli bir uykunun bağışıklık sistemi için hayati önem taşıdığına dikkat çeken Doç. Dr. Arslan, "Uzun süreli uyku bozukluklarında vücudun savunma sisteminde görevli bazı maddelerin dengesi değişir, bu da çocuğu hastalıklara karşı daha savunmasız hâle getirir. Düzenli uyku ile enfeksiyonlara karşı daha güçlü yanıt verilir ve doğal öldürücü hücreler etkin çalışır" dedi.