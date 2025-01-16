Uykusunda horlayanlar dikkat! Meğer o durumun habercisiymiş...

EĞRİLİK VARSA DİKKAT! Burunda eğrilik veya et büyümesi varsa burun tıkanıklığının kaçınılmaz olduğunu belirten Prof. Dr. Yel, şöyle dedi: "Sık rastlanan etkenler burun kemiği eğriliği olarak bilinen 'septum deviasyonu' ve burun eti büyümesi olarak bilinen 'alt konka hipertrofisi'dir. Hastalar bunu 'deviasyonum var' veya 'burun kemiğim eğri ve burun etim şişmiş' olarak tarif ederler. Septum burun boşluğunu ikiye bölen, kıkırdak ve kemikten oluşan bir yapıdır. Doğuştan veya travmaya bağlı olarak S şeklinde veya bir tarafa doğru eğri olabilir. Buna 'septum deviasyonu' denir. Burundan nefes almayı önemli ölçüde azalttığı zaman ameliyatla tedavi edilir."

HORLAMA CİDDİ BİR HASTALIĞIN HABERCİSİ OLABİLİR

Burun sağlığında etken olan bir diğer konunun da uyku, horlama ve apne olduğunun altını çizen Prof. Dr. Yel, şunları söyledi: "Burunda tıkanıklık olduğunda ağız açık uyunur. Bu esnada yumuşak damak, dil kökü, küçük dil gibi bölgelerin titreşmesiyle horlama ortaya çıkar. Tıkanıklık arttıkça, akciğer aynı miktardaki havayı güçlü bir şekilde emerek çekmeye çalışır. Bu emme basıncı, boğazın yumuşak bölgelerinde zamanla sarkma ve tıkanmaya neden olur. Kişi uyurken bu tıkanıklığı yenmek için solunum çabası içine girer. Göğüste ve karında birbirine uyumsuz hareketler ve minik sıçramalar ile devam eden kalitesiz bir uyku oluşur. Vücuttaki oksijen seviyesi düşer, kalp ve damar problemleri başlayabilir. Bizim için, horlama sadece basit bir şikâyet değildir, sağlık açısından uzun vadede ciddi problemler yaratan apnenin ilk belirtisi olması açısından önemlidir."