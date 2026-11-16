Uyurken beyni temizleyen yöntem ortaya çıktı! Bilim insanlarından pembe gürültü keşfi

Diyabet genetik ve çevre faktörlerine bağlı. Ancak sağlıklı beslenerek ve hareket ederek kan şekeri seviyenizi olması gerektiği gibi tutabilirsiniz. İşlenmiş gıdalar ve içeceklerden uzak durmak, beyaz unlu ekmeği kepekliye çevirmek ilk adım olmalı.

Rafine şeker ve tahılda besin miktarı az, çünkü lifli ve vitaminli kısımlarını kaybediyor.

Örneğin beyaz un, beyaz ekmek, beyaz pirinç, beyaz undan yapılmış makarna ve pastane ürünleri, şekerli içecekler, şekerlemeler, şekerli kahvaltılık gevrekler bu kategoriye giriyor. Sağlıklı bir yemek düzeninde, sebze, meyve, fasulye, kepekli ürünler tüketilir. Sağlıklı yağlar, kuru yemişler, omega-3 bakımından zengin ve yağlı somon ve sardalya gibi balıklar da buna eklenebilir.