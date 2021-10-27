Uzm. Dr. Aytaç Karadağ uyardı: Yeni virüs salgını tehlikesi! 4 hafta boyunca canlı kalıyor

Norovirüs , özellikle ishal , bulantı ve kusma gibi belirtilerle birlikte ortaya çıkıyor ve kolaylıkla bulaşabiliyor. Üstelik hem çocuklarda hem de yetişkinlerde görülebilen bu virüs; yılın her döneminde bir salgın ortaya çıkarabilir. Bu nedenle nasıl korunulacağını bilmek ve yakalandıktan sonra atılacak adımlar konusunda bilinçli olmak, herkes için oldukça önemli. İşte norovirüs ile ilgili tüm merak edilenler…

Norovirüs diğer virüs türlerinden nasıl bir farklılık gösteriyor?

Bazı virüsler çocuklarda daha yaygınken bazıları ise erişkinlerde daha ağır seyreder. Norovirüs ise yaş farketmeksizin hem küçüklerde hem büyüklerde hastalık yapabilir. Birçok sistemi tuttuğu için farklı hastalıklarla karışabilir. Grip gibi virüsler kış aylarında gözlenirken; norovirüs her mevsimde aramızda olabilir.

Enfekte olan kişiler nasıl bir belirtiyle karşı karşıya kalıyorlar?

En belirgin şikayeti ishaldir. Bu nedenle halk arasında "mide gribi" olarak bilinir. İshalle doktora giden erişkinlerin %20'si norovirüstür. Hatta virüs kaynaklı ishal salgınlarının %60-95'i norovirüsten kaynaklanır.

İshal

Bulantı

Kusma

Karın ağrısı

Yorgunluk

Baş ağrısı

Kemik ağrısı

Hafif ateş

Virüsün canlı kalma süresi ne kadar ve bulaşma süreci nasıl işliyor?

Virüs ısıya dirençli olduğu için gıdayla bulaşabilmektedir. Aynı zamanda klora da dirençli olduğu için suyla bulaşabilmektedir. En sık bulaş yolu ise ağız ve dışkı yoluyla olur. Hasta olan bireyle temasla, içilen suyla ve yenilen gıdalarla da bulaş olabilmektedir. Hastane, yurt, kreş, bakımevi, cezaevi, askeri kamp ve gemi gibi kalabalık ortamların çevre yüzeylerinde 3–4 hafta canlı kalarak salgınlar için önemli bir bulaş kaynağı olmakta, ayrıca kaynak ve şebeke sularıyla salgına yol açabilmektedir. Hastalık sonrası nörovirüs 28 gün süresince dışkıda bulunabilir.