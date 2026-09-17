Uzm. Dr. Esra Kilim Soysüren: "Okullar açıldı, enfeksiyonlara karşı çocuklar nasıl korunmalı"

Okul döneminde çocukların özellikle solunum yolu enfeksiyonları açısından daha fazla risk altında olabildiğini belirten Uzm. Dr. Esra Kilim Soysüren, el hijyeninin önemine dikkat çekti. Uzm. Dr. Esra Kilim Soysüren, "Çocukların okulda ve günlük yaşamlarında ellerini düzenli ve doğru şekilde yıkamaları, enfeksiyonların yayılmasının önlenmesinde önemli bir rol oynuyor. Özellikle yemeklerden önce ve tuvalet sonrası el hijyenine dikkat edilmesi gerekiyor" dedi.



"HASTA ÇOCUKLARIN DİNLENMESİ ÖNEMLİ"

Enfeksiyon belirtileri gösteren çocukların okula gönderilmemesi gerektiğini ifade eden Uzm. Dr. Esra Kilim Soysüren, "Ateş, belirgin halsizlik, yoğun öksürük veya genel durum bozukluğu gibi belirtiler görüldüğünde çocuğun dinlenmesi ve gerekli durumlarda hekim tarafından değerlendirilmesi önemlidir. Çocuğun hastalık döneminde okula gönderilmemesi hem kendi iyileşme süreci hem de diğer çocukların korunması açısından önem taşıyor" şeklinde konuştu.



"UYKU VE DENGELİ BESLENME BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ İÇİN ÖNEMLİ"

Çocukların enfeksiyonlara karşı korunmasında yalnızca hijyen kurallarının değil, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının da önemli olduğunu belirten Dr. Kilim Soysüren, "Çocukların yaşlarına uygun ve düzenli uyku alışkanlığı kazanması, dengeli beslenmesi, yeterli sıvı tüketmesi ve günlük fiziksel aktivitelerini sürdürmesi genel sağlık açısından önemlidir. Okul döneminde bu rutinlerin korunması çocukların sağlıklı bir eğitim yılı geçirmesine katkı sağlar" ifadelerini kullandı.



"BELİRTİLER UZARSA HEKİME BAŞVURULMALI"

Çocuklarda görülen enfeksiyonların büyük bölümünün uygun takip ve destek tedavisiyle iyileşebildiğini belirten Uzm. Dr. Esra Kilim Soysüren, bazı durumlarda ise hekim değerlendirmesinin gerekli olduğuna dikkat çekti. Uzm. Dr. Esra Kilim Soysüren, "Çocuğun ateşinin uzun sürmesi, solunum sıkıntısı, belirgin halsizlik, sıvı alamama veya genel durumunda kötüleşme gibi durumlarda vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır" dedi.



Yeni eğitim döneminde çocukların sağlık kontrollerinin aksatılmaması gerektiğini vurgulayan Uzm. Dr. Esra KilimSoysüren, ailelerin çocuklarının uyku, beslenme ve hijyen alışkanlıklarını düzenli takip etmelerinin önemine dikkat çekti.