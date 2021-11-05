Haberler Roza Haberleri Güncel Haberleri Uzm. Dr. M. Nafiz Karagözoğlu açıkladı: Vertigo hayati bir işaret!

Uzm. Dr. M. Nafiz Karagözoğlu açıkladı: Vertigo hayati bir işaret!

Vücudun denge sisteminde ortaya çıkan bir sorundan kaynaklı olarak odanın ya da çevrenin dairesel hareketle dönme hissi vertigo olarak tanımlanıyor. Vertigo her yaş grubunda görülebildiği gibi bir hastalık olarak değil, hastalıkların belirtisi olarak görülüyor. Uzm. Dr. M. Nafiz Karagözoğlu, vertigonun hayati bir işaret olduğunu dile getirerek vertigoya yakalandığımızda anda neler yapmamız gerektiğini tek tek sıraladı.

SEDA OKKIRAN
Gökçen Kökden
ABONE OL
Giriş Tarihi: 05.11.2021 11:18 Güncelleme Tarihi: 05.11.2021 11:28
Uzm. Dr. M. Nafiz Karagözoğlu açıkladı: Vertigo hayati bir işaret!

Vertigo; dengenin sağlandığı organlarda, ortaya çıkan farklılıklarda başımıza gelen şikayetler grubu. Kas, lif ve eklemlerimizde pozisyonumuzu gösteren haber vericiler var. Onlar bilgiyi toplar, iç kulağımızdaki ve gözümüzden gönderilen bilgi ile beraber beyincik ve beyin sapı içerisinde hesaplar ve biz de ayakta durabilir ya da bulunduğumuz pozisyonu denge içinde sürdürebiliriz. Bu organlardaki ortaya çıkan farklılıklarda bu denge bozulur ve baş dönmesi diye tarif ettiğimiz bir şikayet haline gelir.

VERTİGO KİMLERDE GÖRÜLÜR?

Aslında her yaş grubunda görülebilir çünkü var olan birden fazla organ her yaşta bozulma potansiyeli taşır. Esas bizim vertigo dediğimiz iç kulak, beyin, beyin sapı, gözle ilgili şikayetler ise ortalama 50 yaşında en sık görülür. 70 yaş ve sonrasında da yüzde 30'dan fazla doktora şikayet olarak baş dönmesini iletir.

VERTİGO BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kulaklarda çınlama, uğultu, işitme kaybı, halsizlik, hissizlik, bulantı, kusma, elde ya da yüzde hissizlik ve karıncalanma şikayetler arasındadır. Bunların yanı sıra terleme, çarpıntı ve boyun ağrısı şikayetleri diğerleridir.

Vertigo iki çeşittir. Periferik vertigo ve santral vertigo olmak üzere ikiye ayırıyoruz.

Periferik vertigo; Kulaklarınızda, kulak taşlarınız oynamış gibi ifadelerle sizlere anlatılan vertigo tipidir. Özellikle iç kulak yolu, iç kulak yolundaki oluşumların ortaya koyduğu durumlardır. Daha çok kulak burun boğaz hastalıkları uzmanlarının ve dahiliyecilerin takip ve tedavi alanıdır.

Santral vertigo ise; Daha çok santral sinir sisteminin etkilendiği durumlarda, beyin sapı ve beyinciğe ait hastalıkların ortaya çıktığı durumlarda karşılaştığımız vertigo tipidir. Tümörler, MS gibi hastalıklarda santral tipte vertigo olur.

Baş dönmesi yaşadığınız an hemen oturun çünkü ayaktayken yıkılmalara neden olabilir. Sakın gözlerinizi bu aşamada kapatmayın.

BAŞ DÖNMESİ YAŞANDIĞI ANDA YAPACAĞINIZ EN ÖNEMLİ ŞEY;

  • Gözünüzü bir yere dikip sabit bir noktaya düzenli olarak bakmanız.
  • Bu sırada beden, gözden gelen bilgiyle var olan pozisyonu hesaplayıp savrulmanızı, bir yere çarpıp düşmenizi engeller.
  • Bu sırada etrafınızdaki insanlar kan şekerinizi ölçebilir, tansiyonunuzu ölçebilir, nabzınızı kontrol edebilir ve parmak ucu oksijeninizi ölçebilir.
  • Bu bilgiler, bu sebeplerden kaynaklı vertigoyu ayırt etmek için kullanılır.
  • 5 dakika içerisinde var olan şikayetiniz geçmiyorsa, bir an evvel doktora gitmeniz gerekiyor.

Vertigo, birden fazla branşın bir arada tedavi ürettiği bir şikayet grubudur. Vertigo bir hastalık değil, hastalığı anlatan bir şikayettir.

BUNLARA DİKKAT!

  • Uyku düzeni, stres yönetimi ve depresyon vertigoyu besleyen sebepler arasında yer alıyor.
  • Vertigoyu tetikleyen besinler; Tuzlu yiyecekler, kafein içeriği yüksek içecekler, kan şekerini hızlı yükselten, şeker içeriği yüksek olan gıdalar…
  • Vertigo yaşamamak için;
  • Gıdaları iyi çiğneyerek yavaş yavaş yemeye özen gösterin.
  • Mutlaka güneşten D vitamini alın.
  • Bol bol sıvı tüketin.
  • İdrar renginizi sık sık kontrol edin.

SON DAKİKA SON DAKİKA