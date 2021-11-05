Uzm. Dr. M. Nafiz Karagözoğlu açıkladı: Vertigo hayati bir işaret!

Vertigo; dengenin sağlandığı organlarda, ortaya çıkan farklılıklarda başımıza gelen şikayetler grubu. Kas, lif ve eklemlerimizde pozisyonumuzu gösteren haber vericiler var. Onlar bilgiyi toplar, iç kulağımızdaki ve gözümüzden gönderilen bilgi ile beraber beyincik ve beyin sapı içerisinde hesaplar ve biz de ayakta durabilir ya da bulunduğumuz pozisyonu denge içinde sürdürebiliriz. Bu organlardaki ortaya çıkan farklılıklarda bu denge bozulur ve baş dönmesi diye tarif ettiğimiz bir şikayet haline gelir.

VERTİGO KİMLERDE GÖRÜLÜR?

Aslında her yaş grubunda görülebilir çünkü var olan birden fazla organ her yaşta bozulma potansiyeli taşır. Esas bizim vertigo dediğimiz iç kulak, beyin, beyin sapı, gözle ilgili şikayetler ise ortalama 50 yaşında en sık görülür. 70 yaş ve sonrasında da yüzde 30'dan fazla doktora şikayet olarak baş dönmesini iletir.