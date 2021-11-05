Uzm. Dr. M. Nafiz Karagözoğlu açıkladı: Vertigo hayati bir işaret!

Vertigo; dengenin sağlandığı organlarda, ortaya çıkan farklılıklarda başımıza gelen şikayetler grubu. Kas, lif ve eklemlerimizde pozisyonumuzu gösteren haber vericiler var. Onlar bilgiyi toplar, iç kulağımızdaki ve gözümüzden gönderilen bilgi ile beraber beyincik ve beyin sapı içerisinde hesaplar ve biz de ayakta durabilir ya da bulunduğumuz pozisyonu denge içinde sürdürebiliriz. Bu organlardaki ortaya çıkan farklılıklarda bu denge bozulur ve baş dönmesi diye tarif ettiğimiz bir şikayet haline gelir.
VERTİGO KİMLERDE GÖRÜLÜR?
Aslında her yaş grubunda görülebilir çünkü var olan birden fazla organ her yaşta bozulma potansiyeli taşır. Esas bizim vertigo dediğimiz iç kulak, beyin, beyin sapı, gözle ilgili şikayetler ise ortalama 50 yaşında en sık görülür. 70 yaş ve sonrasında da yüzde 30'dan fazla doktora şikayet olarak baş dönmesini iletir.
VERTİGO BELİRTİLERİ NELERDİR?
Kulaklarda çınlama, uğultu, işitme kaybı, halsizlik, hissizlik, bulantı, kusma, elde ya da yüzde hissizlik ve karıncalanma şikayetler arasındadır. Bunların yanı sıra terleme, çarpıntı ve boyun ağrısı şikayetleri diğerleridir.
Vertigo iki çeşittir. Periferik vertigo ve santral vertigo olmak üzere ikiye ayırıyoruz.
Periferik vertigo; Kulaklarınızda, kulak taşlarınız oynamış gibi ifadelerle sizlere anlatılan vertigo tipidir. Özellikle iç kulak yolu, iç kulak yolundaki oluşumların ortaya koyduğu durumlardır. Daha çok kulak burun boğaz hastalıkları uzmanlarının ve dahiliyecilerin takip ve tedavi alanıdır.
Santral vertigo ise; Daha çok santral sinir sisteminin etkilendiği durumlarda, beyin sapı ve beyinciğe ait hastalıkların ortaya çıktığı durumlarda karşılaştığımız vertigo tipidir. Tümörler, MS gibi hastalıklarda santral tipte vertigo olur.
Baş dönmesi yaşadığınız an hemen oturun çünkü ayaktayken yıkılmalara neden olabilir. Sakın gözlerinizi bu aşamada kapatmayın.
BAŞ DÖNMESİ YAŞANDIĞI ANDA YAPACAĞINIZ EN ÖNEMLİ ŞEY;
Vertigo, birden fazla branşın bir arada tedavi ürettiği bir şikayet grubudur. Vertigo bir hastalık değil, hastalığı anlatan bir şikayettir.
BUNLARA DİKKAT!