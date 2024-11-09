Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez anlattı: Karaciğer yağlanmasının önüne geçiyor! Günde 3 bardak tüketin...

Vücudumuzun mucize organlarından biri olan karaciğer, kendini sürekli yenilese de insan, yanlış beslenme, sigara ve alkol kullanımı, açlık diyetleri hatta mide ameliyatları ile onu yağlanmaya mahkum etmekte. Karaciğerimizi daha sağlıklı hale getirip, kaliteli bir hayat sürmek elimizde...

Selahattin DÖNMEZ Giriş Tarihi: 09.11.2024 10:47 Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 10:49 PAYLAŞ ABONE OL

Karaciğer kendini en hızlı ve sürekli yenileyen organ olsa da yanlış beslenme, sigara ve alkol kullanımı karaciğerde enzimler, fonksiyonel çalışma ve organ yenilenmesinde yavaşlatmaya hatta karaciğerin hastalanmasına neden olabilmektedir. Karaciğer yağlanması aslında uzun yıllardır tıpta karaciğer biyopsilerinde sıklıkla karşılaşılan bir durum olmasına rağmen alkol ve bazı ilaç toksisitesi dışında bir hastalık olarak çok değerlendirilmemiştir.



1980'li yıllardan sonra alkol hiç kullanmayan kişilerde alkolün karaciğerde yaptığı yağlanmaya benzer bir tablonun farkına varılmasıyla bunun bir hastalık olduğu ve bireyin kaliteli yaşamını direk etkilediği belirlenmiştir. Yağlı karaciğer karaciğerin kendi ağırlığının en az yüzde 5 ve fazlası kadar yağ içermesiyle oluşan tabloya verilen addır ve hepasteatoz olarak tıpta bilinir.

Karaciğerde yağlanma ile birlikte yağ birikiminin yol açtığı iltihaplanma daha sonra karaciğerde kanserojenik bir sürecin devam etmesine temel sağlayabilir. Bugün ülkemizde her dört kişiden birinde karaciğer yağlanması mevcuttur ve bu vakaların 10'da birinde ise ciddi iltihaplı karaciğer yağlanması olduğu bilinmektedir. Yağlı karaciğer aşırı alkol içimi, hepatit C enfeksiyonu, metabolik hastalıklar gibi pek çok hastalığın bir sonucu olarak karşımıza çıkabilir. Diyabet, kanda trigliseritlerin yükselmesi, şişmanlık karaciğer yağlanması için ilk aklımıza gelen rahatsızlıklar olarak bilinmelidir.

Son yıllarda metabolik sağlık için sürekli aç kalınmalı denilen durum sonucunda da karaciğer yağlanması için klinik bir sonuç doğurabilir. Ayrıca aktivite yapmamak, bağırsaklarda divertikül, bağırsaklarda aşırı bakteri çoğalması, bağırsağın bir kısmının alınması, mide küçültme ameliyatları ve bel çevresindeki artışın da karaciğer yağlanmasını tetiklediği klinik araştırmalarda gösterilmiştir.