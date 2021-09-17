Uzman Biyolog Tuğçe Ağba Sevencan, aromaterapiyi anlattı! İlaçsız migren atağını yok etmek mümkün

Aromaterapi, bitkilerin yaprak, kök ve çiçeklerinin damıtılıp, elde edilen yağların belli hastalıkları tedavi etmek amacıyla kullanılan bir tedavi yöntemi olarak biliniyor. Peki migren ataklarına iyi gelebilecek yağlar nelerdir? Uykusuzluk çekenler hangi bitkilerden faydalanabilir? Uzman Biyolog Tuğçe Ağba Sevencan, aromaterapide hangi yağların hangi hastalıklara iyi geldiğini açıklayarak, sabah.com.tr’ye özel dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

SEDA OKKIRAN ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 17.09.2021 12:30 Güncelleme Tarihi: 17.09.2021 12:37

Bitki özlerinden elde edilen yağlar sayesinde hem beden hem de ruh sağlığını olumlu yönde iyileştirebiliriz. Uzman Biyolog Tuğçe Ağba Sevencan, baş ağrısı çeken kişilerde, ilk migren ataklarında kullandığımızda ağrı kesici yerine geçebilecek yağları açıklayarak, ilk yardım sırasında kullanabileceğimiz bitkileri sıraladı. Uzman Biyolog Tuğçe Ağba Sevencan'ın açıklamaları: Tıbbi bitkiler dediğimizde aslında çok uzun yıllardır tedavide kullandığımız bitkilerden bahsedebiliriz. Eski dönemlerde, ilaçlardan faydalanamadığımız zamanlarda bu tıbbi bitkilerden faydalanılmış. Bu dönemde de özellikle pandemi ve sonrasında tıbbi bitkilerle ilgili çok fazla talep alıyoruz ve çok fazla ilgi görüyor.

OKULLARDA VE EVLERDE MUTLAKA BİR SAKSI ALOE VERA KULLANILMASINI ÖNERİYORUZ Özellikle okullarda ve evlerde mutlaka bir saksı aloe vera kullanılmasını öneriyoruz. Çünkü ilk yardım olarak diret aloe vera jeli uygulamasını yapabiliriz. Tıbbi ve aromatik bitkilerin kendi içlerinde yağ taşıdıkları özel salgı kısımları bulunuyor. Bunlardan özel yöntemlerle damıtmayla uçuşu yağ elde edilebiliyor. Uçucu yağ deyince; lavanta, kekik, nane, ıtır, gül akla geliyor. Bunları alırken dikkat etmek gerekiyor. Her uçucu yağ tedavi olarak satılmıyor. Bu uçucu yağlar koku olarak da kullanıldıkları için; kozmetik, kolonya, parfüm gibi ürünler için bu sentetik kokulardan faydalanılıyor.

UYKUSUZLUK ÇEKENLER YA DA YOĞUN STRES ALTINDA ÇALIŞANLAR İÇİN LAVANTA YAĞI Lavanta yağı; uykusuzluk tedavisinde direkt koklayarak yararlanabildiğimiz bir aromaterapik yağ olarak biliniyor. Uykusuzluk çekenler ya da yoğun stres altında çalışanlar buhurdanlık ya da bir difüzörle lavanta yağı kullandıklarında stres oranının azaldığı biliniyor. Özellikle ilkokul döneminde çocukların saçlarını durulama suyuna lavanta yağı damlatarak yıkadığımızda bit oluşumunu engellediği görülüyor. BAŞ AĞRISI ÇEKEN KİŞİLERDE, İLK MİGREN ATAKLARINDA NANE YAĞI Nane yağı; ilk yardım yağlarından bir tanesi olarak biliniyor. Baş ağrısı çeken kişilerde, ilk migren ataklarında kullandığımızda şakak ve alın bölgesine masaj yaparak uyguladığımızda ağrı kesici olarak kullanılıyor. Biberiye yağı; ders çalışırken ya da herhangi bir odaklanılması gereken bir sanat faaliyeti yaparken yanımıza mutlaka bir biberiye yağı kullanılmasını öneriyoruz.

ENERJİMİZİ YÜKSELTEN YAĞLAR; LİMON PORTAKAL, MANDALİNA… Gün içerisinde özellikle ofis ortamlarında düşen enerjileri yerine getirmek için yapabileceğimiz uygulamalardan bir tanesi turunçgil yağları kullanmaktır. Eğer bulabiliyorsanız limon, portakal, mandalina, bergamot yağları enerjimizi oldukça yükselten yağlardır. Eğer bulamıyorsak portakal ve limon kabuğunu sıktığımızda ortaya çıkan sıvılar bitkinin yağıdır. Bir limon ve portakal kabuğuyla ellerimizi ovuşturmamız yine enerjimizi yükseltecektir. Uçucu yağlar kesinlikle ağızdan alınmıyor. Sadece koku ve masaj yoluyla alınabilir. Masajla da direkt cilde uygulanmadığı için sabit bir yağla karıştırılarak uygulanması gerekiyor. Özellikle 4 yaş altı çocuklarda kesinlikle uygulama yapılmamalıdır. Ciddi sıkıntılara sebebiyet vermemesi için mutlaka hekim ya da eczacılara danışmalısınız.