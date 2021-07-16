Uzman isim açıkladı! Birçok hastalığın sebebi olan vücuttaki iltihabı bitirmenin yolu nedir?

İNFLAMASYON YANİ İLTİHAP NEDİR?
"İltihap bağışıklık sistemimizin bizi enfeksiyonlara, hastalıklara, yaralanmalara karşı korumak için aldığı önlemlerdir." diyen Dr. Aytaç Karadağ, iltihabın iki ana tipe ayrıldığını belirterek şöyle konuştu;
"İltihap iki ana tipe ayrılır:
Akut iltihap genellikle kısa (ancak sıklıkla şiddetli) bir süre boyunca ortaya çıkar. Genellikle iki hafta veya daha kısa sürede düzelir. Belirtiler hızla ortaya çıkar. Bu tip, vücudunuzu yaralanma veya hastalıktan önceki durumuna geri yükler.
Kronik iltihap daha yavaş ve genellikle daha az şiddetli iltihap şeklidir. Genellikle altı haftadan uzun sürer. Yaralanma olmadığında bile ortaya çıkabilir ve hastalık veya yaralanma iyileştiğinde her zaman sona ermez. Kronik inflamasyon, kalıcı hastalıkların altındaki ana nedendir."
Dr. Aytaç Karadağ, "İltihap vücudunuzun bağışıklık tepkisinin normal ve doğal bir parçasıdır. Yaralanmada, yanıkta, travmada iltihap hücreleri ilgili bölgeye giderek iyileşmeyi hızlandırır. Ama stres, ağır metal maruziyeti, gıdalardaki pestisit, hava kirliliği, yanlış beslenme, alkol-sigara gibi kötü alışkanlıklar uzun süreli iltihaba neden olur; bu durumda da bağışıklık sistemimiz devamlı iltihap hücreleri üretmeye devam eder. Bu iltihap hücrelerinin ürettiği antikor denilen askerlerimiz bu sefer kendi vücudumuzu yanlış tanıyıp, kendi organlarımıza saldırmaya ve kronik hastalıklar gelişmeye başlıyor." dedi
Dr. Aytaç Karadağ, iltihabın neden olduğu hastalıkları şu şekilde sıraladı…
Örneğin;
Dr. Aytaç Karadağ, "Kısaca iltihap erken dönemde faydalı iken, uzayıp kronik hale gelirse vücudumuza zarar vermeye başlar. Bu nedenle kronik iltihap belirtilerine sahipseniz çok da geç kalmadan yakınınızdaki sağlık kuruluşuna gitmelisiniz." diye konuştu.
Dr. Aytaç Karadağ, iltihabın neden olduğu hastalıkları şöyle sıraladı;
İLTİHAP BELİRTİLERİ NELERDİR?
Dr. Aytaç Karadağ, akut iltahabın 5 belirtisini açıkladı; (Genelde yaralanma, travma, yanık vs gibi durumda olur)
Dr. Aytaç Karadağ, bazı özel iltihap durumu belirtilerini şöyle açıkladı;
Bağışıklığımız eklemlere saldırırsa romatizma belirtileri olarak;
İLTİHAP NASIL TESPİT EDİLİR?
Dr. Aytaç Karadağ, "Aslında maalesef iltihabı ve nedenlerini tespit edebilecek mükemmel bir test yoktur. Fakat birçok yerde rahatlıkla yapılabilecek bazı basit kan testleriyle kronik iltihap olduğunu dolaylı olarak düşünebiliriz" diyerek yapılacak testleri sıraladı;
Tam kan sayımı (Hemogram): Bu teste akyuvarlar ve trombositler artmış, alyuvarlar azalmışsa iltihap açısından risk faktörü grubundasınız.
Protein elektroforezi: Bu kan analizinde özellikle gamma bandı artmış ise kronik iltihap açısından çok spesifik bir ipucu yakalanmış olunur.
C-reaktif protein (CRP): İltihaplanmaya yanıt olarak karaciğerde doğal olarak üretilen bir proteindir. He akut hem kronik iltihapta artacağı için diğer testler kadar spesifik değildir.
Eritrosit sedimantasyon hızı: Alyuvarların kap tüpünde çökelme hızıdır. Ne kadar hızlı çökme olursa kronik iltihap olma olasılığı o kadar fazladır.
Plazma viskozitesi: Bu test kanın yoğunluğunu ölçer. İnflamasyon veya enfeksiyon kanı daha koyu hale getirir.
İLTİHAP GİDERİCİ GIDALAR NELERDİR?
Dr. Aytaç Karadağ, "Aşağıdaki antioksidan ve antienflamatuar özellikli gıdaları düzenli olarak tüketebilirsek, hastalıklar bedenimize ancak misafir olarak gelip kolayca gider. Çoğu zaman koronavirüs dahil hasta olduğumuzu dahi hissetmeyiz." diye konuştu
Dr. Aytaç Karadağ, "İltihabı nasıl azaltabilirim?" diyenler için şu uyarılarda bulundu;
UYKUNUN İLTİHAPTAKİ ÖNEMİ NEDİR?
Dr. Aytaç Karadağ, "Beynimiz karanlık ve sessiz ortamda deliksiz bir şekilde uyuduğumuzda melatonin denilen mucizevi bir hormon üretir. Bu hormonun üretimi en fazla gece 23.00 ve 02.30'da iki defa dalgalanma yapar. Bu mucizevi melatonin hem kronik iltihabı giderici, hem antioksidan, hem antiaging özelliği ile sağlıklı yaşlanmamızı sağlayan, çocuklarda büyüme hormonunu düzenleyerek boy uzamasını sağlayan, bağışıklığımızı güçlü tutarak ABD eski başkanı Trump'a dahi koronavirüs hastalığı zamanında iyileşmesini hızlandırması amacıyla verilen bu hormonu biz düzenli ve erken uyuyarak kendi beynimize çok kolay bir şekilde ürettirmiş oluruz. Bu bağlamda uykunun kronik hastalıklardaki iltihabi süreci azalttığını rahatlıkla ifade edebiliriz." dedi