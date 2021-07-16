Uzman isim açıkladı! Birçok hastalığın sebebi olan vücuttaki iltihabı bitirmenin yolu nedir?

“Herkes genç gözükmek, sağlıklı yaşlanmak, yaşlanırken de yakınlarına yük olmamak ister.” diyen İç Hastalıkları Uzman Dr. Aytaç Karadağ, iltihap türlerini, iltihap nedenlerini ve iltihabın neden olduğu kronik hastalıkları tek tek sıraladı. Dr. Aytaç Karadağ, vücuttaki iltihabı bitirmenin yollarını açıkladı.

KISMET ZEYNEP AKBAŞ Giriş Tarihi: 16.07.2021 10:43 Güncelleme Tarihi: 16.07.2021 11:10 ABONE OL PAYLAŞ

İNFLAMASYON YANİ İLTİHAP NEDİR? "İltihap bağışıklık sistemimizin bizi enfeksiyonlara, hastalıklara, yaralanmalara karşı korumak için aldığı önlemlerdir." diyen Dr. Aytaç Karadağ, iltihabın iki ana tipe ayrıldığını belirterek şöyle konuştu; "İltihap iki ana tipe ayrılır: Akut iltihap genellikle kısa (ancak sıklıkla şiddetli) bir süre boyunca ortaya çıkar. Genellikle iki hafta veya daha kısa sürede düzelir. Belirtiler hızla ortaya çıkar. Bu tip, vücudunuzu yaralanma veya hastalıktan önceki durumuna geri yükler. Kronik iltihap daha yavaş ve genellikle daha az şiddetli iltihap şeklidir. Genellikle altı haftadan uzun sürer. Yaralanma olmadığında bile ortaya çıkabilir ve hastalık veya yaralanma iyileştiğinde her zaman sona ermez. Kronik inflamasyon, kalıcı hastalıkların altındaki ana nedendir." Dr. Aytaç Karadağ, "İltihap vücudunuzun bağışıklık tepkisinin normal ve doğal bir parçasıdır. Yaralanmada, yanıkta, travmada iltihap hücreleri ilgili bölgeye giderek iyileşmeyi hızlandırır. Ama stres, ağır metal maruziyeti, gıdalardaki pestisit, hava kirliliği, yanlış beslenme, alkol-sigara gibi kötü alışkanlıklar uzun süreli iltihaba neden olur; bu durumda da bağışıklık sistemimiz devamlı iltihap hücreleri üretmeye devam eder. Bu iltihap hücrelerinin ürettiği antikor denilen askerlerimiz bu sefer kendi vücudumuzu yanlış tanıyıp, kendi organlarımıza saldırmaya ve kronik hastalıklar gelişmeye başlıyor." dedi

Dr. Aytaç Karadağ, iltihabın neden olduğu hastalıkları şu şekilde sıraladı… Örneğin; Kalbimize saldırıp kalp yetmezliğine

Kalp damarlarına saldırıp kalp krizine

Kan damarlarına saldırıp hipertansiyona

Eklemlere saldırıp romatizmalara

Beyne saldırıp Alzhaimer hastalığına

Sinir kılıflarına saldırıp Multipl Skleroza

Kaslara saldırıp fibromiyaljiye

Tiroid bezine saldırıp hashimoto hastalığına

Pankreasa saldırıp şeker hastalığına

Bağırsaklara saldırıp kolit ve glüten hastalığına

Akciğerlere saldırıp astıma

Cilde saldırıp egzema, sedef, vitilligo, dermatit gibi çeşitli hastalıklara neden olabilir. Dr. Aytaç Karadağ, "Kısaca iltihap erken dönemde faydalı iken, uzayıp kronik hale gelirse vücudumuza zarar vermeye başlar. Bu nedenle kronik iltihap belirtilerine sahipseniz çok da geç kalmadan yakınınızdaki sağlık kuruluşuna gitmelisiniz." diye konuştu.

Dr. Aytaç Karadağ, iltihabın neden olduğu hastalıkları şöyle sıraladı; Kanser

Otoimmun hastalıklar

Erken yaşlanma

Bunama

Erken menopoz

Kısırlık

Diyabet

Kalp krizi

Romatizma

Bağışıklığımızın çökmesi ve enfeksiyonlar

Organ yetmezlikleri ve akla gelen birçok diğer hastalıkta ana neden kronik iltihaptır.

İLTİHAP BELİRTİLERİ NELERDİR? Dr. Aytaç Karadağ, akut iltahabın 5 belirtisini açıkladı; (Genelde yaralanma, travma, yanık vs gibi durumda olur) Sıcaklık

Ağrı

Kırmızılık

Şişme

Fonksiyon kaybı

Dr. Aytaç Karadağ, kronik iltihabın belirtileri sıraladı

Vücut ağrısı

Sürekli yorgunluk

Uykusuzluk

Depresyon, anksiyete

Kabızlık, ishal

Reflü, mide yanması

Kilo alımı

Sık enfeksiyonlar

Adet düzensizliği

Cilt lezyonları

Kaşıntı

Dr. Aytaç Karadağ, bazı özel iltihap durumu belirtilerini şöyle açıkladı; Bağışıklığımız eklemlere saldırırsa romatizma belirtileri olarak; Eklem ağrısı, şişme, sertlik veya eklem fonksiyon kaybı

Yorgunluk

Uyuşma ve karıncalanma

Sınırlı hareket aralığı

Bağışıklığımız bağırsaklara saldırırsa iltihabi bağırsak hastalığı belirtileri olarak;

İshal

Mide ağrısı, kramp veya şişkinlik

Kilo kaybı ve anemi

Ülsere bağlı kanlı dışkı

Bağışıklığımız sinir kılıflarına saldırırsa multipl skleroz belirtileri olarak;

Kollarda, bacaklarda veya yüzün bir tarafında uyuşma ve karıncalanma

Denge sorunları

Çift görme, bulanık görme veya kısmi görme kaybı

Yorgunluk

Beyin sisi gibi bilişsel problemler

Dr. Aytaç Karadağ, iltihap nedenlerini şöyle sıraladı;

Stres

Sedanter yaşam

Uykusuzluk

Kötü beslenme

Hava kirliliği

Pestisitler

Ağır metaller

İlaç kullanımı

Travma

Kronik hastalıklar

İLTİHAP NASIL TESPİT EDİLİR? Dr. Aytaç Karadağ, "Aslında maalesef iltihabı ve nedenlerini tespit edebilecek mükemmel bir test yoktur. Fakat birçok yerde rahatlıkla yapılabilecek bazı basit kan testleriyle kronik iltihap olduğunu dolaylı olarak düşünebiliriz" diyerek yapılacak testleri sıraladı; Tam kan sayımı (Hemogram): Bu teste akyuvarlar ve trombositler artmış, alyuvarlar azalmışsa iltihap açısından risk faktörü grubundasınız. Protein elektroforezi: Bu kan analizinde özellikle gamma bandı artmış ise kronik iltihap açısından çok spesifik bir ipucu yakalanmış olunur. C-reaktif protein (CRP): İltihaplanmaya yanıt olarak karaciğerde doğal olarak üretilen bir proteindir. He akut hem kronik iltihapta artacağı için diğer testler kadar spesifik değildir. Eritrosit sedimantasyon hızı: Alyuvarların kap tüpünde çökelme hızıdır. Ne kadar hızlı çökme olursa kronik iltihap olma olasılığı o kadar fazladır. Plazma viskozitesi: Bu test kanın yoğunluğunu ölçer. İnflamasyon veya enfeksiyon kanı daha koyu hale getirir.

İLTİHAP GİDERİCİ GIDALAR NELERDİR? Dr. Aytaç Karadağ, "Aşağıdaki antioksidan ve antienflamatuar özellikli gıdaları düzenli olarak tüketebilirsek, hastalıklar bedenimize ancak misafir olarak gelip kolayca gider. Çoğu zaman koronavirüs dahil hasta olduğumuzu dahi hissetmeyiz." diye konuştu Çilek

Kiraz

Yağlı balıklar

Brokoli

Avokado

Yeşil çay

Mantar

Zerdeçal, zencefil ve karanfil gibi baharatlar

Domates

Dr. Aytaç Karadağ, "İltihabı nasıl azaltabilirim?" diyenler için şu uyarılarda bulundu; Mevsiminde doğal sebze ve meyveleri tüketiniz

İltihabı artıran işlenmiş gıdaları, işlenmiş et, trans yağ, şeker ve karbonhidratı azaltınız

Hastalık durumunda antienflamatuar ve antioksidan özellikli takviyeler alınız

Fiziksel yaralanmalarda şişliği ve rahatsızlığı azaltmak için sıcak veya soğuk kompres uygulayın

Sporu yaşam biçimi haline getiriniz

Stresi iyi yönetiniz

Sigarayı bırakınız

Var olan hastalıkları tedavi ettiriniz

Erken ve düzenli saatlerde uyuyunuz