Uzman isim Omicron’un diğer varyantlardan en önemli farkını açıkladı…

"İnfluenzanın her sene Aralık sonu- Ocak başı pik yapıp, Şubat ayında azalmaya başladığı bir yayılım periyodu vardı. Geçen sene sokağa çıkma yasakları ve insanlarda koronavirüs korkusu nedeniyle aldıkları kişisel önlemler nedeniyle beklenen İnfluenza salgını ülkemize girmemişti." diyen Uzm. Dr. Aytaç Karadağ, açıklamalarını şöyle sürdürdü; "Bu sene İnfluenza aşısının yeterli düzeyde yapılamaması, insanlarda virüslere karşı bıkkınlık gelişip kişisel önlemlere yeterli önem verilmemesi, geçen sene İnfluenza olmadığı için insanlarda yeterli antikor oluşmaması gibi nedenlerle grip bu sene hızlı yayılım gösterdi."
INFLUENZA BAĞIŞIKLIK SİSTEMİMİZİ ZAYIFLATINCA OMİCRON HIZLA YAYILDI
Bu da yetmezmiş gibi 11 Kasım 2021'de Güney Afrika'da Omicron (B.1.1.529) varyantı tanımlandı. Delta varyantına göre %105 daha hızlı yayılım gösteren bu yeni varyant daha hafif seyretmekte, şikayetleri İnfluenza ile benzerlik göstermekte. Havaların soğumasıyla virüsün potensitesini artırdığı bilinen bir gerçek. Üzerine de 1 aydan beri toplumda yaygın şekilde bulunan İnfluenza ile bağışıklık sistemimiz kullanılıp azaldığı için; nihayetinde de azalan bağışıklık sistemine hızla yayılım gösteren Omicron varyantı eklenince tüm dünya genelinde beklenen vaka sayılarının üzerine çıkıldı.
OMICRON BERABERİNDE GETİRDİ: FLORANA HASTALIĞI
Aynı zamanda hem İnfluenza hem de Omicron ile enfekte olan hastalar ilk olarak 31.12.2021'de İsrail'de tanımlandı: Florana Hastalığı. Uzm. Dr. Aytaç Karadağ, "Ben de 2 hafta önce Covid-19 Omicron varyantı ile 15 ay önce de eski tip Covid-19 enfeksiyonu olduğum için Nasrettin Hoca'nın damdan düşeni misali insanlarda etkilerini yaşayarak gözlemledim. 15 ay önce hızla akciğere inen, daha ağır şikayetler yapan, geç düzelen ve sitokin fırtınası nedeniyle yoğun bakım servisine alınmama neden olan klasik koronavirüse göre 2 hafta önce olduğum Omicron varyantı çok daha hızlı iyileşen, ciğerlere daha az inebilen, hafif belirtilerle karakterize idi." dedi.
DİĞER VARYANTLARDAN FARKI TAT VE KOKU KAYBI GÖRÜNMÜYOR
Omicron varyantının belirtilerini sıralayan Uzm. Dr. Aytaç Karadağ, bu varyantta tat ve koku kaybının çok fazla görünmediğini vurguladı.
Omicron varyantı semptomları nelerdir?
ÜÇÜNCÜ DOZ AŞI HASTANE YATIŞ ORANINI %90 AZALTTI
"Omicron varyantı spike proteininde 30'dan fazla mutasyon barındığı için mevcut aşılardan kaçabiliyor. Aynı zamanda çoğu bireyde soğuk algınlığı ile birebir aynı şikayetlere neden olduğu için griple karıştırılarak tanı konulamadan toplum içinde hafif semptomlarla geçiştirilebiliyor." Diyen Uzm. Dr. Aytaç Karadağ, açıklamalarına şöyle devam etti; "Son derece tehlikeli olan bu durum ise potansiyel risk faktörlerine sahip yaşlılar, kronik hastalığa sahip olanlara yayılımını kolaylaştırıyor. Burada en önemli mesaj; Omicron varyantının hafife alınmaması gerektiği, hızlı yayılım gösterdiği ve mevcut aşılardan kaçabildiği için risk faktörü olanlarda son derece ağır seyredebileceğidir. Aşılar son varyanta karşı yeterli korumasa da en azından hastalığın daha hafif atlatılmasına ve hastane yatışlarının azalmasına neden olduğu için aşı yaptırmayı da ihmal etmemeliyiz. 3. doz aşının İngiltere'de hastane yatışlarını %90 oranında azalttığı kanıtlanması en azından sevindirici bir gelişme oldu".