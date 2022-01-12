Uzman isim Omicron’un diğer varyantlardan en önemli farkını açıkladı…

Son günlerde İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde hem Covid-19 Omicron varyantı hem de “domuz gribi” olarak isimlendirilen İnfluenza A H1N1 salgınından dolayı vaka sayıları hızla artmaya başladı. Hızla yayılan iki virüsle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Uzm. Dr. Aytaç Karadağ, “Her iki virüs tipi de klasik koronavirüsten daha hızlı yayılım gösterdiği için evde veya işyerinde bir bireyde çıktığında diğerlerinde de 3-7 gün içerisinde bulaş oluyor.” dedi.

KISMET ZEYNEP AKBAŞ ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 12.01.2022 10:43 Güncelleme Tarihi: 12.01.2022 11:03

"İnfluenzanın her sene Aralık sonu- Ocak başı pik yapıp, Şubat ayında azalmaya başladığı bir yayılım periyodu vardı. Geçen sene sokağa çıkma yasakları ve insanlarda koronavirüs korkusu nedeniyle aldıkları kişisel önlemler nedeniyle beklenen İnfluenza salgını ülkemize girmemişti." diyen Uzm. Dr. Aytaç Karadağ, açıklamalarını şöyle sürdürdü; "Bu sene İnfluenza aşısının yeterli düzeyde yapılamaması, insanlarda virüslere karşı bıkkınlık gelişip kişisel önlemlere yeterli önem verilmemesi, geçen sene İnfluenza olmadığı için insanlarda yeterli antikor oluşmaması gibi nedenlerle grip bu sene hızlı yayılım gösterdi."

INFLUENZA BAĞIŞIKLIK SİSTEMİMİZİ ZAYIFLATINCA OMİCRON HIZLA YAYILDI Bu da yetmezmiş gibi 11 Kasım 2021'de Güney Afrika'da Omicron (B.1.1.529) varyantı tanımlandı. Delta varyantına göre %105 daha hızlı yayılım gösteren bu yeni varyant daha hafif seyretmekte, şikayetleri İnfluenza ile benzerlik göstermekte. Havaların soğumasıyla virüsün potensitesini artırdığı bilinen bir gerçek. Üzerine de 1 aydan beri toplumda yaygın şekilde bulunan İnfluenza ile bağışıklık sistemimiz kullanılıp azaldığı için; nihayetinde de azalan bağışıklık sistemine hızla yayılım gösteren Omicron varyantı eklenince tüm dünya genelinde beklenen vaka sayılarının üzerine çıkıldı.

OMICRON BERABERİNDE GETİRDİ: FLORANA HASTALIĞI Aynı zamanda hem İnfluenza hem de Omicron ile enfekte olan hastalar ilk olarak 31.12.2021'de İsrail'de tanımlandı: Florana Hastalığı. Uzm. Dr. Aytaç Karadağ, "Ben de 2 hafta önce Covid-19 Omicron varyantı ile 15 ay önce de eski tip Covid-19 enfeksiyonu olduğum için Nasrettin Hoca'nın damdan düşeni misali insanlarda etkilerini yaşayarak gözlemledim. 15 ay önce hızla akciğere inen, daha ağır şikayetler yapan, geç düzelen ve sitokin fırtınası nedeniyle yoğun bakım servisine alınmama neden olan klasik koronavirüse göre 2 hafta önce olduğum Omicron varyantı çok daha hızlı iyileşen, ciğerlere daha az inebilen, hafif belirtilerle karakterize idi." dedi.

DİĞER VARYANTLARDAN FARKI TAT VE KOKU KAYBI GÖRÜNMÜYOR Omicron varyantının belirtilerini sıralayan Uzm. Dr. Aytaç Karadağ, bu varyantta tat ve koku kaybının çok fazla görünmediğini vurguladı. Omicron varyantı semptomları nelerdir? Önce boğaz ağrısı, boğazda gıcıklanma

Hafif ateş yüksekliği

Başağrısı

Burun akıntısı, burun tıkanıklığı

Gıcık şeklinde daha hafif öksürük

Halsizlik, kırgınlık