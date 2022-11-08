Uzman isim uyardı! Bu besini tüketirseniz karaciğer iflas ediyor ölüme neden oluyor...

Son zamanlarda üst üste yaşanan mantar zehirlenme vakaları üzerine açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Ahmet Aydın, “Zehirli bir mantarın zehrini pişirme, dondurma veya herhangi bir işlem gidermez. Halkımızdan özellikle rica ediyorum doğadan topladıkları mantarlara dikkat etsinler ve kesinlikle yemesinler. İnsanlar, mantar yemezse ölmez ama o mantarları yediğinde öldüğünü görüyoruz” dedi.

DHA Giriş Tarihi: 08.11.2022 11:55 PAYLAŞ ABONE OL

Geçtiğimiz günlerde Sarıyer'de ormanlık alanda topladığı mantarları yiyen Yusuf Yıldız (60) hayatını kaybetmiş, eşi Feriza Yıldız ise yoğun bakıma alınmıştı. Daha sonra Ordu'nun Ünye ilçesinde de topladıkları mantarları yedikten sonra aynı aileden 6 kişi hastaneye kaldırılmıştı. Dün ise Düzce'nin Gümüşova ilçesinde ormandan topladıkları mantarları yiyen Yusuf Yavuz (62), eşi Emine Yavuz ile gelini Tuğba Yavuz hayatını kaybetti. Prof. Dr. Ahmet Aydın, "Hiç kimse, 'Ben mantarı tanırım, bilirim, bu bölgede zehirli mantar olmaz' gibi şeylere inanmasın. Zehirli mantarla normal kültür mantarının görüntüsü bile birbirine benzeyebilir. Hiç bilmeyen bir insanın mantarın görüntüsüne, rengine ve şekline bakarak bu zehirli, bu zehirsiz deme şansı son derece düşük. Mantar konusunda en uzman kişilerin bile yanılabileceği bir durum. Aldığımız riskin bedelini hayatımızla ödüyoruz, bu nedenle halkımızdan özellikle rica ediyorum doğadan topladıkları mantara dikkat etsinler ve kesinlikle yemesinler. İnsan mantar yemezse ölmez ama o mantarları yediğinde öldüğünü görüyoruz" diye konuştu.

"İŞLEMDEN GEÇİRMEK MANTARI ZEHİRSİZ HALE GETİRMEZ" "Şu anda yaşadığımız konu aslında her yılın tekrarı" diyen Prof. Dr. Ahmet Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü: "Havaların nemli ve yağışlı olduğu bu aylar mantarların çok fazla çoğaldığı dönemdir. 'Doğadan toplanan mantarı pişirmek, başka işlemlerden geçirmek acaba zehrini giderir mi?' gibi düşünceler mantar zehirlenmelerinin kritik konusu. Konserve yapmak, pişirmek veya işlem yapmak kesinlikle mantarı zehirsiz hale getirmez. Yoğurtla tüketmek mantarı zehirsiz hale getirilmez. Zehirli mantar her ortamda zehirli etkisini gösterir. O nedenle vatandaşlar bu konuda bilgilerine bile güvenmesinler."