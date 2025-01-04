Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci: Odaklandığınız şey hayatınız olur...

İnsan çok zor zamanlardan geçerken herkesten, her şeyden uzaklaşmak, kendi başına kalmak isteyebilir. Yaşanılanlar elbette çok doğaldır fakat uzun bir süre tek başınalığı devam ettirmek kişinin iyi hissetmeye başlamasını geciktirerek daha da kötü hissetmesine neden olabilir. Bu süreçte tamamen herkesten ve her şeyden uzaklaşmak yerine sevdiğiniz ve güvendiğiniz kişilerden destek alabilir size iyi geldiğine inandığınız şeyleri yapabilirsiniz. Size iyi gelecek şeyler seyredip, iyi gelen insanlarla buluşup iyi gelen toplu etkinliklere katılabilirsiniz. Bu tip durumlarda neler yapabileceğimize bakalım.





KENDİNİZE EN YAKIN ARKADAŞ OLUN



Arkadaşımıza çok iyi fikirler ve öneriler verirken çoğunlukla kendimize karşı bu kadar başarılı olamayız. Kendinize çok yakın bir arkadaşınız gibi daha önceden atlattığınız zorlukları hatırlatmak şuandaki zorluklarla ilgili daha sakin hissetmenize, daha sağlıklı çözüm yolu bulmanıza ve olaylara daha farklı açılardan bakmanızı sağlar. Bu sayede hem aklınıza sürekli olumsuz düşüncelerin gelmesini engellersiniz hem de geçmişte başa çıkabildiğinizi kendinize hatırlattıkça çok daha güçlü hissetmeye başlarsınız.

GÜNLÜK RUTİNİNİZE KENDİNİZİ DAHİL EDİN



Gündelik olarak yaptığımız belki de rutin dediğimiz şeyler, bu gibi zamanlarda aslında bir koruyucu görevi görür. Bu rutinler illa ki çok büyük şeyler de olmak zorunda değil. Her gün belirli bir saat diliminde sevdiğiniz bir kahveyi yudumlamak, açık havada yürüyüş yapmak gibi küçük görünen rutinler hayattan keyif almanızı kolaylaştıracaktır.