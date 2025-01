Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci: Odaklandığınız şey hayatınız olur...

KÖTÜYE DEĞİL İYİYE ODAKLANIN Zor zamanlardan geçerken en kolayı yaşamın kötü yanlarına odaklanmaktır. Fakat bu gibi zamanlarda iyiye de odaklanmak mümkündür. Çoğu zaman her birimiz biliriz ki hep en kötü senaryoyu zihnimizde kursak da bu çoğu zaman tam düşündüğümüz şekilde başımıza gelmez. Bu kez farklı bir şey yapmayı deneyin en kötü senaryoyu kurmak yerine en iyi senaryoyu düşünün. Muhtemelen ihtimal olarak en iyi senaryo diye düşünülen şeyin en kötü senaryoyla kıyasla olma ihtimali daha yüksektir. Zor zamanların yarattığı bunalımla başa çıkmanın en iyi yanı da zihninizdeki düşünceleri pozitif hale getirmektir.

MANEVİYATINIZLA BAĞ KURUN Herkesin maneviyat konusu çok farklıdır. Bu biri için din, biri için arkadaşlar, başka biri için de çok farklı şeyler olabilir. Kendinize, çevrenize hayatınıza olan inancınızı düşünün. İnancınız her ne ise ondan destek alın. O inancın gerekliliklerini yaşamaya başlayın. Zor zamanlar maneviyatınızı güçlendirmek için belki de bir fırsat. Belki de yaşamınızın manevi yanını doldurmak size iyi hissettirmenin yanı sıra size sıradışı sürprizlerle gelecek.





KABUL EDİN



Yaşam iyi anlara sahip olduğu kadar kötü anlara da sahip bundan ötürü yaşamın iyi kötü yanlarının olduğunu en başta kabul etmemiz gerekli. Birçoğumuz acıdan kaçmamız ve hep mutlu olmamız gerektiği inancıyla büyüdük. Fakat şunu fark etmemiz gerekli ki acı da bilinçli şekilde taşımamız yaşamamız gereken bir duygu. Bundan dolayı en başta acının da normal geçici bir duygu olduğunu bilip inanıp buna göre hareket etmek bu dönemi daha kolay yaşamanıza neden olacak. Acı da sizin bir parçanız. Hayatın her yanıyla tanışmak ve olgunlaşmak için bu duyguya da ihtiyacınız olduğunu unutmayın.

PENCERENİZİN YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRİN



Hayat elbette her daim mükemmel değil, olamaz da. Amacınız mükemmel bir yaşam olmamalıdır. Aslında tam tersine mükemmel olmayan bunca şey arasında hayatı yaşayabilmek asıl mutluluktur. Güne ilk başladığınızda yaşama daha farklı bir gözlükle başlamaya çalışmanız faydalı olabilir. Güneş bile her gün yeniden doğuyorsa demek ki her gün yeni bir umut var demektir. Herhangi bir olumsuz durumun hayatınızı mahvetmesine izin vermeyin. Unutmayın hayatın mükemmelliği sadece sizin bakış açınızda saklı. Kimsenin hayatı mükemmel değil.