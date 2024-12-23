Uzmanı açıkladı: Grip ile nezle arasındaki fark nedir? Meğer daha bulaşıcıymış...





GRİP SALGINA BİLE NEDEN OLABİLİYOR

Kış hastalıkları deyince gribin (influenza) başı çektiğini belirten Uzm. Dr. Vural, şu uyarılarda bulundu: "Grip, bulaşıcı bir akut virüs hastalığı olarak tanımlanıyor. İnfluenza virüsünün yapısı çok sık değiştiği için toplumda herhangi bir dirençle karşılaşmadan hızla yayılabiliyor. Tüm dünyayı etkileyen salgınlara yol açabiliyor. Grip; küçük çocukları, vücut direnci düşmüş yaşlıları ve hasta kişileri daha çok etkisi altına alıyor. Okul, kışla, fabrika, hapishane ve bakımevi gibi toplu yaşanılan yerlerde virüs daha kolay bulaşıyor ve hastalık hızla yayılıyor. Kış mevsimlerinde toplu ulaşım araçları, sinema ile tiyatro gibi kalabalık grupların bulunduğu yerlerin de hastalığın bulaşmasını kolaylaştırdığı biliniyor."





YÜKSEK ATEŞE DİKKAT

İnfluenza virüslerinin tükürük damlacıkları yoluyla bulaştığının altını çizen Uzm. Dr. Vural, "Grip virüsü bulaştıktan 1- 3 gün sonra belirtiler gelişmeye başlıyor. Titremenin de eşlik ettiği ateş, 39–40 dereceye çıkıyor. Başta, eklemlerde ve kaslarda, özellikle sırt ile bel bölgesinde ağrı oluşuyor. Bunların yanı sıra halsizlik ve bitkinlik, bazen de mide bulantısı ile kusma da görülebiliyor. Boğaz ağrısı, şiddetli öksürük ve göğüste yanma gibi yakınmalara da sıkça rastlanıyor" dedi.