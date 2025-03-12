Uzmanı açıkladı: Kalp krizinin nedeni aşılar mı?

Bir yanda aşı karşıtları, bir yanda aşı suçlamaları. Kovid aşılarının üzerindeki sis perdesi ise aralanıyor. Son zamanlarda baş ağrısından kalp krizine, beyin kanamasından kalp ritminin bozulmasına birçok sağlık sorunu için Kovid aşıları suçlanıyordu. Bilim insanlarının 100 milyon kişi üzerinde yaptıkları araştırma ise hastalığın aşıdan daha tehlikeli olduğunu ortaya koydu

GÜL KİREKLO Giriş Tarihi: 12.03.2025 09:38 PAYLAŞ ABONE OL

Son dönemde, birçok kişi çeşitli sağlık sorunlarını, özellikle kalp krizi, beyin kanaması ve ritim bozukluklarını aşılarla ilişkilendirerek, şikayetçi olmaya başladı. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, aşıların sağlık üzerinde negatif etkiler oluşturduğuna dair yaygın iddiaların aksine, bu tür rahatsızlıkların aşılarla ilişkilendirilmesinin bilimsel bir temele dayanmadığını belirtti. Prof. Dr. Akkoyunlu, "Yapılan geniş çaplı araştırmalar, aşıların bu tür hastalıklara neden olmadığını, aksine bu tür sağlık problemleriyle mücadelede fayda sağladığını ortaya koydu" dedi.

HASTALAR BİZE SORUYOR

Son yıllarda geleneksel tıp bilgileriyle çelişen bir şekilde, birçok hastanın sağlık sorunlarını doğrudan aşıya bağladığını dile getiren Prof. Dr. Akkoyunlu, "Özellikle sosyal medyada ve halk arasında, aşı olan kişilerin kalp krizi, beyin kanaması gibi sağlık problemleri yaşadığına dair yaygın bir görüş var. Neredeyse her 3 hastamızdan biri bu tür soruları bize soruyor. Bu, aynı zamanda sosyal medyada da sürekli karşılaştığımız bir konu. Yapılan bilimsel çalışmalar bu iddiaları çürütmektedir" dedi.