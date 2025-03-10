Uzmanı açıkladı: Soğuk hava hasta eder mi? Meğer hepimiz yanlış biliyormuşuz...

AKCİĞERLER DE ETKİLENİYOR

Bir soğuk bir güneşli havanın, üst ve alt solunum yollarında enfeksiyonların yayılmasını kolaylaştırabildiğini belirten Uzm. Dr. Öztürk, "Zatürre, bronşit veya KOAH gibi solunum yolu hastalıkları için risk oluşturabilir. Özellikle astım ve KOAH hastalarında nefes darlığını artırabilir. Bronşlardaki salgıları artırarak, burun akıntısı ve geniz akıntısına sebep olabilir, bu da atakları tetikleyebilir" dedi.

ASTIM HASTALARI DİKKAT

Astım hastaları için de mevsim değişikliklerinin etkili olduğunu belirten Uzm. Dr. Öztürk, "Doğrudan risk oluşturmasa da bronş darlığı, burun ve geniz akıntısı yaptığı için astım ataklarını tetikleyebilir. Solunum yollarında balgamı çoğaltarak, hırıltı ve öksürük yaparak nefes almada zorluk yaşanmasına sebep olur" dedi.