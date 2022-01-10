Uzmanı anlattı! Tüm varyantlara karşı kalkan olan bağışıklığı güçlendirme sırları!

Covid-19, iki yıldan uzun süredir hayatımızı büyük oranda etkiliyor. Son dönemlerde arka arkaya gelen değişken varyant haberlerinin ardından endişeler artarken kendimizi nasıl koruyacağımız ile ilgili sorular da en büyük merak konularından biri haline geliyor. Özellikle bağışıklık sisteminin zayıfladığı durumlarda çok daha etkin hale geldiği bilinen bu virüse ve varyantlara karşı doğal yöntemlerle korunmak da önem kazanıyor. Uzman Diyetisyen Emel Unutmaz Duman ise tüm bu endişelere kapılmadan bağışıklığı nasıl güçlendirebileceğimizin sırlarını verdi.

AYBİKE ŞAHİN ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 10.01.2022 14:31 Güncelleme Tarihi: 10.01.2022 14:42

Omicron, Delta gibi birbirinden farklı varyantlarla yaşamımızda devam eden Covid-19 salgını, her geçen gün farklı bir haberle gündemimize oturuyor. Maske, mesafe, hijyen ve aşı kurallarının yanı sıra bağışıklık sistemini doğal olarak korumanın da oldukça büyük önemi olduğu, uzmanlar tarafından sıklıkla dile getiriliyor. Bu nedenle sağlıklı bir beslenmenin yanı sıra bu beslenmeyi nasıl düzenleyebileceğinize dair tüm detayları Uzman Diyetisyen Emel Unutmaz Duman ROZA okuyucuları için anlattı.

Koronavirüse yakalananlar nasıl beslenmeli? Enfeksiyonlarla mücadelede bizlerin destek aldığı makro ve mikro besin öğeleri var. Bunlar proteinler, bazı vitaminler ( (A, D, E, K VİTAMİNİ ) ve bazı minerallerdir (selenyum ve çinko) . Tüm bunları karşılayabilmek için de aslında yine her zaman yaptığımız öneriye geliyoruz, yeterli ve dengeli beslenme. Ama bu düzeni sadece Covid-19 olunan dönemde uygulamak değil, beslenme rutininiz haline getirmelisiniz. A vitamini: Karaciğer, morina balığı, somon ve keçi peyniri D vitamini: Zaten bununla ilgili doktor önerisi ile destekler kullanılıyor. İyi beslenme ve güneş enerjisi D vitamini için olmazsa olmazlardan. E vitamini: Yağlı tohumlar, bitkisel yağlar K vitamini: Ispanak, soğan, lahana, brokoli, karnabahar, havuç, maydanoz, tere, dereotu, kuşkonmaz, kuru erik. Hastalık döneminde yeterli enerji almak, bol su içmek, sebzeyi her öğün, meyveleri günde 3 adet tüketmek ve birazdan yazacağım bağışıklık destekleyen besinlere ağırlık vermek iyi gelecektir.

Koronavirüsü hızlı ve hafif atlatmak için neler yenmeli? Bol su içmeli, yeterli enerji ve protein alınmalı, sarımsak mutlaka tüketilmeli ve iyi dinlenilmelidir. Bağışıklık güçlendirici besinler nelerdir ve bu besinler hangi içerikler ile bağışıklığı destekler? Bağışıklık sistemi derimizden başlayarak kan dolaşımındaki en küçük yapılara kadar kapsamlı, pek çok hücrenin ve organın dahil olduğu büyük bir sistemdir. Dolayısıyla bu sistemdeki her elemanı beslemek önemlidir. Bağışıklık sistemini güçlendirmek denilince genelde akla ilk gelen besin ögeleri vitaminlerdir, ancak sadece vitaminleri yüksek miktarlarda bile alsak sistemin bütününe yetmez. Bu nedenle yeterli ve dengeli beslenmek bağışıklık sistemini güçlendirmek için ana hedef olmalıdır. En başta yeterli enerji almak önelidir. Enerjinin fazlası gibi yetersizliği de bağışıklık sistemine iyi gelmez. Mutlaka yeterli protein alınmalı, hem hastalıktan korunmak hem de iyileşmeye destek olası açısından çok önemlidir. Yüksek yağ ve yüksek karbonhidratlı beslenmekten de kaçınmak gerekir. Muhakkak yeterli vitamin, mineral, posa ve su alımı da sağlanmalıdır. Bu öneriler doğrultusunda; her gün 5-7 porsiyon tüketmemiz gereken mevsim sebzeleri ve meyveleri bağışıklık sistemini güçlendirmek için çok yeterlidir. Bununla beraber yine her gün yumurta, fermente süt ürünleri (yoğurt, kefir) ve tam tahıllar tüketilmelidir. Haftada 2 kez balık tüketmeye çalışılmalıdır. Kırmızı et doymuş yağ içeriği nedeniyle haftada 1-2 kezden fazla olmamalıdır. Yine haftada 2-3 kez kuru baklagillerden (kuru fasulye, nohut, yeşil mercimek vb.) faydalanmalı ve günlük 30-60 gr yağlı tohum (fındık, badem, ceviz vb.) tüketilmelidir. Özellikle hangi besin dersek de içerdiği antioksidanlar nedeniyle lahana, ıspanak, soğan, sarımsak, pırasa, kereviz, karnabahar, havuç, yeşil çay, zerdeçal, zencefil, kırmızı biber, kekik, zeytin, zeytinyağı öne çıkıyor.

Bu beslenme sistemi ile tüm varyantlara karşı daha koruyucu bir bağışıklık sistemi sağlanabilir mi? Evet sağlayacaktır. Burada kişinin verdiği tepkiye göre de hareket edilmeli, ateşi varsa ve terliyorsa su tüketimi arttırılmalı mesela. Ama herkeste bu belirtiler yok. BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİREN SARIMSAKLI SÜT TAİRİFİ Bağışıklığı güçlendirici sarımsaklı süt yapabilirsiniz. 500 ml keçi sütü içine 5 diş sarımsağı bıçağı yatay tutarak çatlatıp sütün içine katın ve kaynatın. Sonra süzüp içine 1 tatlı kaşığı gerçek bal katıp, içebilirsiniz. Bu tarifin yanı sıra; bağışıklığınızı güçlü tutmak için uygulayabileceğiniz birkaç adım bulunuyor. Bağışıklığınızı Güçlü Tutmak İçin; 1. Mevsim sebze ve meyvelerini eksik etmeyin 2. Soğan ve sarımsak olmazsa olmazınız olsun 3. Düzenli fiziksel aktivite yapmaya özen gösterin 4. Bol su tüketin. 5. Fermente besinlere mutfağınızda yer açın. Yemeklerden sonra 1 tatlı kaşığı elma sirkesini bir miktar suya katarak içebilirsiniz. 6.Her gün 1 bardak kefir tüketin. 7. Antibiyotik kullanmanız gerekirse devamında bir süre probiyotik desteklerden yararlanabilirsiniz. 8. Haftada 2 gün balık tüketin 9. Uykunun önemini unutmayın. 10. haftada 100 – 120 dakika doğada vakit geçirin.