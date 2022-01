Uzmanı anlattı! Tüm varyantlara karşı kalkan olan bağışıklığı güçlendirme sırları!

Omicron, Delta gibi birbirinden farklı varyantlarla yaşamımızda devam eden Covid-19 salgını, her geçen gün farklı bir haberle gündemimize oturuyor. Maske, mesafe, hijyen ve aşı kurallarının yanı sıra bağışıklık sistemini doğal olarak korumanın da oldukça büyük önemi olduğu, uzmanlar tarafından sıklıkla dile getiriliyor. Bu nedenle sağlıklı bir beslenmenin yanı sıra bu beslenmeyi nasıl düzenleyebileceğinize dair tüm detayları Uzman Diyetisyen Emel Unutmaz Duman ROZA okuyucuları için anlattı.

Hastalık döneminde yeterli enerji almak, bol su içmek, sebzeyi her öğün, meyveleri günde 3 adet tüketmek ve birazdan yazacağım bağışıklık destekleyen besinlere ağırlık vermek iyi gelecektir.

Enfeksiyonlarla mücadelede bizlerin destek aldığı makro ve mikro besin öğeleri var. Bunlar proteinler, bazı vitaminler ( (A, D, E, K VİTAMİNİ ) ve bazı minerallerdir (selenyum ve çinko) . Tüm bunları karşılayabilmek için de aslında yine her zaman yaptığımız öneriye geliyoruz, yeterli ve dengeli beslenme. Ama bu düzeni sadece Covid-19 olunan dönemde uygulamak değil, beslenme rutininiz haline getirmelisiniz.

Koronavirüsü hızlı ve hafif atlatmak için neler yenmeli?

Bol su içmeli, yeterli enerji ve protein alınmalı, sarımsak mutlaka tüketilmeli ve iyi dinlenilmelidir.

Bağışıklık güçlendirici besinler nelerdir ve bu besinler hangi içerikler ile bağışıklığı destekler?

Bağışıklık sistemi derimizden başlayarak kan dolaşımındaki en küçük yapılara kadar kapsamlı, pek çok hücrenin ve organın dahil olduğu büyük bir sistemdir. Dolayısıyla bu sistemdeki her elemanı beslemek önemlidir. Bağışıklık sistemini güçlendirmek denilince genelde akla ilk gelen besin ögeleri vitaminlerdir, ancak sadece vitaminleri yüksek miktarlarda bile alsak sistemin bütününe yetmez. Bu nedenle yeterli ve dengeli beslenmek bağışıklık sistemini güçlendirmek için ana hedef olmalıdır. En başta yeterli enerji almak önelidir. Enerjinin fazlası gibi yetersizliği de bağışıklık sistemine iyi gelmez. Mutlaka yeterli protein alınmalı, hem hastalıktan korunmak hem de iyileşmeye destek olası açısından çok önemlidir. Yüksek yağ ve yüksek karbonhidratlı beslenmekten de kaçınmak gerekir. Muhakkak yeterli vitamin, mineral, posa ve su alımı da sağlanmalıdır.

Bu öneriler doğrultusunda; her gün 5-7 porsiyon tüketmemiz gereken mevsim sebzeleri ve meyveleri bağışıklık sistemini güçlendirmek için çok yeterlidir. Bununla beraber yine her gün yumurta, fermente süt ürünleri (yoğurt, kefir) ve tam tahıllar tüketilmelidir. Haftada 2 kez balık tüketmeye çalışılmalıdır. Kırmızı et doymuş yağ içeriği nedeniyle haftada 1-2 kezden fazla olmamalıdır. Yine haftada 2-3 kez kuru baklagillerden (kuru fasulye, nohut, yeşil mercimek vb.) faydalanmalı ve günlük 30-60 gr yağlı tohum (fındık, badem, ceviz vb.) tüketilmelidir.

Özellikle hangi besin dersek de içerdiği antioksidanlar nedeniyle lahana, ıspanak, soğan, sarımsak, pırasa, kereviz, karnabahar, havuç, yeşil çay, zerdeçal, zencefil, kırmızı biber, kekik, zeytin, zeytinyağı öne çıkıyor.