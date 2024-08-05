Uzmanı uyardı: Bu renk mayolar tehlike saçıyor! Tercih edilmesi gereken renkler…

Özellikle yaz sıcaklarında havuz veya denizde yüzmek serinletici bir seçenek olabilir. Ancak mayonuzla alakalı yapacağınız yanlış bir tercih sizi büyük bir tehlikeye sokabilir.
Mayo renginizi seçmenin çok önemli olduğu ve tehlikeli olabileceği ortaya çıktı. Hemşire José Ángel, sosyal medyada 5,9 milyon takipçisine gönderdiği bir videoda konuyu açıkladı.
Hemşireye göre, belirli mayo renklerinden kaçınmalısınız.
Çocuk mayolarının renginin su altında güvenliklerine de katkıda bulunduğunu öne sürdü.
José, mayo renginin "bir kazayı önleyebileceğini" çünkü kişinin görünürlüğünü artırabileceğini açıklıyor. Havuza giren ve suyla neredeyse aynı renkte bir giysi giyen bir kızı gösterdi.
Bunu yapmak, küçük kıza eşlik eden yetişkinin onu fark etmesini zorlaştırabilir. bu nedenle mayo seçimi yaparken için yeşil ve mavi renklerden kaçınılmasını öneriyor.
José, pembe, sarı ve turuncu gibi parlak renkleri tercih etmenin en iyisi olduğunu, çünkü bunların "daha görünür" olduğunu söylüyor. Videoda şöyle diyor: "Bunu neredeyse bir kural haline getirirdim."
Son olarak, içerik üreticisi hemşire sadece çocuk mayolarında değil yetişkinlerde de canlı renklerin seçilmesini öneriyor. Bu öneri havuzlar, plajlar, göller ve nehirler için de geçerlidir.
Videoda şöyle diyor: "Bunu neredeyse bir kural haline getirirdim. Mayo renginiz bir kaza durumunda hayatınızı kurtarabilir. Sadece çocuklarda değil, yetişkinlerde de."
"Yeşil veya mavi gibi renkleri seçersek, bunlar su altında neredeyse görünmez. Ancak pembe, sarı, turuncu veya canlı renkler gibi diğer renkler çok daha görünür."
Paylaşıldığı andan itibaren, birçok izleyici hemşirenin içgörüsünü övmek için yorumlar bölümüne koştu. Biri şöyle dedi: "Oğlumu her zaman bir işaret fişeği gibi turuncu veya floresan sarısı giydiriyorum."