Uzmanı uyardı: Bu renk mayolar tehlike saçıyor! Tercih edilmesi gereken renkler…

Bunu yapmak, küçük kıza eşlik eden yetişkinin onu fark etmesini zorlaştırabilir. bu nedenle mayo seçimi yaparken için yeşil ve mavi renklerden kaçınılmasını öneriyor. José, pembe, sarı ve turuncu gibi parlak renkleri tercih etmenin en iyisi olduğunu, çünkü bunların "daha görünür" olduğunu söylüyor. Videoda şöyle diyor: "Bunu neredeyse bir kural haline getirirdim."

Son olarak, içerik üreticisi hemşire sadece çocuk mayolarında değil yetişkinlerde de canlı renklerin seçilmesini öneriyor. Bu öneri havuzlar, plajlar, göller ve nehirler için de geçerlidir. Videoda şöyle diyor: "Bunu neredeyse bir kural haline getirirdim. Mayo renginiz bir kaza durumunda hayatınızı kurtarabilir. Sadece çocuklarda değil, yetişkinlerde de."