Uzmanından ailelere uyarı: Bebeğinizde bu belirtiler varsa doğuştan kalp hastası olabilir!





DUDAKTAKİ MORARMA ÖNEMLİ

Erken dönem belirtilere de dikkat çeken Prof. Dr. Tavlı, "Doğumsal kalp hastalıklarının en sık görülen belirtileri dudak çevresinde morarma, solunumda hızlanma, beslenme sırasında zorluk ve sık sık memeyi bırakma, emme sırasında terleme, genel halsizlik ve büyük güçlükle nefes alıp verme, sürekli solunum zorluğu ve öksürük. Ailelerin bu belirtileri gözlemlemeleri durumunda vakit kaybetmeden bir çocuk kardiyoloji uzmanına başvurmaları gerekir" dedi.





GENETİK FAKTÖRLER RİSKİ ARTIRIYOR

Doğumsal kalp hastalıklarının oluşumunda genetik ve çevresel faktörlerin büyük etkisi olduğunu belirten Prof. Dr. Tavlı, şu noktalara dikkat çekti: "Gebelik döneminde annenin geçirdiği enfeksiyonlar, diyabet ve genetik yatkınlık doğumsal kalp hastalıklarının riskini artırabilir. Bu nedenle, anne adaylarının gebelik sürecinde dikkatli olmaları ve düzenli kontrollerini yaptırmaları hayati önem taşıyor."