Uzmanından ailelere uyarı: Evde yapılan bu hata çocukların hayatını riske atıyor!

Evimiz, hepimizin için en güvenli ve konforlu alanların başında geliyor. Ancak uzmanlar, ev kazalarının çocuk ölümlerinde en büyük neden olduğunu belirterek ailelerin dikkatli olması gerektiğini vurguluyor. İşte uzmanından evi daha güvenli hale getirmenin yolları ve yapılması gerekenler...

Giriş Tarihi: 16.02.2025 13:21 PAYLAŞ ABONE OL

Çocukluk çağındaki kazaların büyük bir kısmı evde meydana geliyor. Ailelerin alacağı basit tedbirlerle bu kazaların büyük çoğunluğunun önlenmesi mümkün. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yakup Çağ, ev kazalarının önlenebilir olduğu ve bu konuda ailelerin daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

RİSK GRUBUNDAKİ ÇOCUKLAR Çocukların doğaları gereği meraklı ve her zaman keşfetmeye yönelik bir iç güdüye sahip olduğunu söyleyen Doç. Dr. Çağ, "Merak, onları pek çok tehlikeyle karşı karşıya bırakabilir. Özellikle 1-5 yaş arasındaki çocuklar, ev kazalarına karşı en riskli grupta yer alıyor. Bu yaş grubundaki çocuklar, hareketli ve enerjik olmalarıyla bilinirler. Ailelerin evde alacakları tedbirler oldukça önemlidir. Ayrıca, çocukların risk bilincinin henüz gelişmemiş olması ve deneyimsizlikleri de kazaların artmasında önemli bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Basit bir tedbirsizlik bile, onların ciddi şekilde yaralanmalarına ya da hayati tehlikeye girmelerine yol açabilir" dedi.