Uzmanından hamilelere kritik sıcak hava uyarısı! Anne karnındaki bebek bile etkileniyor

SABAH EGZERSİZİ Sıcak günlerde gebelere hafif egzersiz yapmalarını öneren Doç. Dr. Ak, şunları söyledi: "Yapılacak egzersiz türü ve günün hangi saatinde yapılacağı uzman tavsiyesine göre belirlenmelidir. Hamile kadınlar için genel öneri, haftanın mümkünse tüm günlerinde, en az 30 dakika hafif yoğunlukta fiziksel aktivite yapmaktır. Sabahın erken saatlerinde hava serinken egzersiz yapmak, aşırı ısınma riskini azaltmakta ve vücudu rahatlatmaktadır. Vücut ısısını artıracak ağır egzersiz programlarından kaçınılmalıdır. Genel olarak, yüzme veya su aerobiği, hafif tempolu yürüyüş veya kısa koşular, bisiklet sürmek, pilates, yoga, esneme hareketleri veya diğer yer egzersizleri yapılabilir."

ISI BİTKİNLİĞİNİN BELİRTİLERİ Isı bitkinliğinin, sıvı kaybı nedeniyle vücut susuz kaldığında ortaya çıktığının altını çizen Doç. Dr. Ak, ısı bitkinliğinin belirtilerini şöyle sıraladı: "Aşırı fiziksel aktivite veya sıcak bir ortamda bulunmak da ısı bitkinliğine yol açabilir. Müdahale edilmediğinde sıcak çarpması riski artabilir. Bu durum, ani vücut sıcaklığı yükselmesine, kafa karışıklığına ve potansiyel olarak bilinç kaybına neden olabilir. Isı bitkinliği belirtileri, aşırı terleme, susuzluk hissi, baş ağrısı, kas ağrıları ve krampları, bayılma veya baş dönmesi hissi, hızlı, zayıf nabız, soluk ve nemli cilttir."

HAMİLELERDE VÜCUT ISISINI DÜŞÜREN YÖNTEMLER

Yaz aylarında vücudun aşırı ısınmasını engellemenin çoğu zaman mümkün olmadığını söyleyen Doç. Dr. Ak, ancak, vücut ısısını düşürecek bazı yöntemler de olduğunu belirtti. Ve bunları şöyle sıraladı:

■ Doğrudan güneş ışınlarından uzak durun ve kapalı alanlarda ya da gölgede vakit geçirin.

■ Günün en sıcak saatlerinde dışarıda olmayın.

■ Yüzünüzü ve vücudunuzu serinletmek için yanınızda spreyli şişeler bulundurun.

■ Başınızın ve boynunuzun etrafına ıslak bezle uygulama yapın.

■ Ayaklarınızı çok soğuk olmayan bir su ile günde 2-3 kere yıkayın ya da ayaklarınızı suda bekletin.

■ Serinlemek için sık sık duş alın.

■ Hafif ve bol kıyafetler giyin. Nem emici kumaşlar tercih edin.

■ Kan dolaşımını desteklemek için düzenli olarak su için.

■ Ekstra koruma için şapka ve güneş gözlüğü kullanın.