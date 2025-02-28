Uzmanından uyarı! Sahuru atlamayın...





PROTEİN VE LİFLİ GIDALARI SAHURDA SOFRANIZDAN EKSİK ETMEYİN



PROF. Dr. Önal, sahur öğününün kesinlikle atlanmaması gerektiğinin altını çizerek, şu uyarılarda bulundu:



Sahur öğününün atlanmaması çok önemlidir. Uzun süreli açlık mide asidini artırarak, reflü ve gastriti tetikleyebilir.

Sahurda, protein ve lif oranı yüksek gıdalar tercih edilmelidir. Yumurta, peynir, yoğurt, süt gibi protein kaynakları ve tam tahıllı ekmek, yulaf gibi kompleks karbonhidratlar tokluk hissini uzatır.

Aşırı tuzlu, baharatlı ve yağlı yiyeceklerden kaçınılmalıdır. Bu tür besinler susuzluğu artırabilir ve mideyi rahatsız edebilir.

Yavaş sindirilen besinler tüketilmelidir. Kuru yemişler, avokado ve yoğurt gibi sağlıklı yağ içeren gıdalar, uzun süre tokluk sağlar.

Bol su içmek çok önemlidir. Sahurda en az 2-3 bardak su tüketmek gün boyu susuzluk hissini azaltabilir.

Mümkünse sahurdan sonra hemen yatmayın. Bu reflü riskini azaltabilir.

Mide fazla gıda veya sıvı tüketimi ile aşırı gerilmemelidir. Fazla su bile kısa sürede tüketilip, yatıldığında reflüye yol açabilir.