Uzmanlar ’1 kez bile yemeyin’ diyerek uyardı! Kanseri tetikliyor...

Abur cuburların, özellikle cips ve katkı maddesi içeren yiyeceklerin, bağırsak ve solunum yolu epitelini bozduğunu belirten Prof. Dr. Aydoğan, bu durumun sadece alerjik hastalıkları değil, MS ve kanser gibi ciddi hastalıkları da tetikleyebileceğini söyledi. Prof. Dr. Aydoğan, "Cipsin içinde bulunan Çin tuzu bağımlılık yapıyor ve epitel bariyerine zarar veriyor. Bir çocuğa zarar vermek istiyorsanız, ona cips verin. Bu kadar net" dedi.