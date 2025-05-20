Uzmanlar ’1 kez bile yemeyin’ diyerek uyardı! Kanseri tetikliyor...

'BİR KEZ BİLE CİPS YEMEYİN'
Abur cuburların, özellikle cips ve katkı maddesi içeren yiyeceklerin, bağırsak ve solunum yolu epitelini bozduğunu belirten Prof. Dr. Aydoğan, bu durumun sadece alerjik hastalıkları değil, MS ve kanser gibi ciddi hastalıkları da tetikleyebileceğini söyledi. Prof. Dr. Aydoğan, "Cipsin içinde bulunan Çin tuzu bağımlılık yapıyor ve epitel bariyerine zarar veriyor. Bir çocuğa zarar vermek istiyorsanız, ona cips verin. Bu kadar net" dedi.
BULAŞIK MAKİNESİNE PARLATICI KOYMAYIN
Prof. Dr. Aydoğan ayrıca, kimyasal temizlik ürünleri ve ambalajlı ürünlerin de büyük risk taşıdığını vurgulayarak, "Kargodan, market ve manavdan gelen paketleri evin içinde açmayın. O plastik partüküller, havada asılı kalıyor. Bulaşık makinesine parlatıcı koymayın, çamaşır yumuşatıcısı kullanmayın. Bu kimyasallar solunum yoluyla vücuda girerek, bağışıklık sistemine zarar veriyor" dedi.
CADDE KENARINDA OTURANLAR DİKKAT!
Prof. Dr. Aydoğan, hava kirliliğinin yol açtığı tahribatlarla ilgili yapılan çalışmalardan şu örneği verdi: "Araştırmalarda cadde kenarında oturan çocukların astımları 1.5 kata kadar arttığı gösterilmiştir. Özellikle ana caddede çok egzoza maruz kalan çocuklarda, bu gazların astım gelişimi, ışıltılı çocuk sıklığını artırdığı araştırmalarla ispatlanmıştır."