Uzun yaşamın sporu belli oldu! Yapanlar neredeyse 10 yıl fazla yaşıyor

Ayrıca, herhangi bir nedenden dolayı erken ölüm riskini de yüzde 47 oranında düşürüyor. Bu spor, sağlıklı bir yaşama katkıda bulunan 'fiziksel, zihinsel ve sosyal avantajların dengeli bir kombinasyonunu' sunuyor.

ATLETİZMİN HER DALINI KAPSIYOR

Bu spor, oyuncuların kortta koşarken, raketle iyi bir vuruş yapmak için dönerken ve topa vururken bacak, karın, omuz ve kol kaslarını hedef alır. Dr. Yagnik, "Gerçekten her şeyi çalıştırıyorsunuz" diyor ve ekliyor: "Ayrıca biraz hafife alınan diğer şeyleri de öğretiyor; denge ve ince motor becerileri , yani hassas hareketler yapmak için kasların, kemiklerin ve sinirlerin koordinasyonu."

Dr. Goldwaser'a göre, koşup durmaktan hafif tempolu yürüyüşe kadar tenis, hem hız ve patlayıcı hızlı hareketler sağlayan hızlı kas liflerini hem de dayanıklılığa yardımcı olan yavaş kas liflerini harekete geçiriyor.