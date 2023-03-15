Vanlı hekim 250 glomus tümörü ameliyatı ile dünyada birinci sırada

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Halil Başel, 20 yılda yaptığı 250 glomus tümörü ameliyatı ile dünyada bu alanda birinci sırada yer alıyor. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Halil Başel, yaptığı 250’ye yakın glomus tümörü ameliyatı ile dünyanın birçok ülkesinden hasta kabul ediyor.

İHA Giriş Tarihi: 15.03.2023 11:36 PAYLAŞ ABONE OL

İlgi alanında olan ve şah damarının çatal noktasına yerleşen tümörlerin genelde iyi huylu tümörler olduğunu belirten Dr. Başel, "Bunlar çok kanlanan ve herhangi bir şikayet yapmayan sadece çok büyüdüğü zaman yutma güçlüğü, ses kısıklığı ve boyunda kitle hissi uyandıran, çoğu zamanda tesadüfen tanı konulan tümörlerdir. Genelde kulak burun boğaz hekimleri tarafından ilk tanı konulur ama yerleşim yerinden dolayı tedavisini biz yapıyoruz. Çünkü şah damarının oraya yerleştiği için çok kanamalı olup, zaman zaman şah damarını da içine alan bir tümör olduğu için kalp damar cerrahinin yapması daha uygundur. Çok ender görülen bir tümör olduğu için bir hekim hayatında birkaç tane görüyor. O yüzden çoğu hekim bu konuda 'takip yapalım' diyor, ki bu da yapılan en büyük yanlıştır" dedi.





"DÜNYADA EN ÇOK YAPAN HEKİMİN İKİ KATINDAN DAHA FAZLASINI YAPTIM"

Dünyada en çok yapan hekimin yaklaşık 110 glomus tümörü ameliyatı gerçekleştirdiğine dikkat çeken Dr. Başel, "Ben şu ana kadar 250'ye yakın tümör ameliyatı yaptım. Bu sayı, dünyada en çok yapanların iki katından fazla. Bu tümörde yapılan en büyük hatalardan biri takip etmek, ikinci hata biyopsi almak. Biyopsi alındığı zaman bu tümör çok kanadığı için acil ameliyat gerektirebilir. Bu nedenle biyopsi almamak lazım ve hastayı bekletmemek. Bu konuda çok tecrübemiz oldu. Hastalar bazen geliyorlar. Niye bu kadar geç tanı kondu diyoruz. Hasta diyor ki, "Hocam aslında 5 -6 yıl önce tanı kondu ama doktor 'takip edelim' dedi. Sonra da 'bu artık ameliyatla çıkarılamaz' dedi. Şaka gibi. Hasta üzerine düşeni yapmış, hekime gidiyor, hekimin dediğini yapıyor ama hekim burada yanlış karar veriyor. Hastayı takibe alıyor ve büyüdükten sonra artık çıkarılamaz diyor. Bu tümörü ihtisas süresinde hiç görmedim. 5 yıl uzman oldum o beş yıllık süreçte de görmedim. Bu tümör genelde yüksek ve genetikle alakalı. Van'a geldiğimi zaman ilk gördüm ama hastayı başka yere gönderdik. İkinci bir tümör geldi. Derken baktım bu hastalık çok gelmeye başlayınca o dönemdeki hocama 'benim tecrübem yok' dedim. 'Nasıl yapalım' dedi. 'Bir tane hazırla yapalım' dedim. Bir tane yaptık ve o gün bugündür yaklaşık 250 tümör yaptık" ifadelerini kullandı.